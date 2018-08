[friday] "거울 속 남자와 함께 시작해볼 거예요"… 내 인생의 모토가 된 노래

[나의 플레이리스트] 방송인 다니엘 린데만





/소니뮤직

훈훈한 외모에 외국인답지 않게 또박또박한 한국어 발음. 2014년 예능 '비정상회담'에서 다니엘 린데만(34·사진)은 그렇게 '한국말 좀 잘하는 잘생긴 독일인 오빠'로 처음 얼굴을 알렸다. 그런데 이 남자, 입을 열수록 멋있는 게 한두 가지가 아니다. 민감할 수 있는 자국 역사에 대해 "히틀러는 악마였다. 1차 대전은 명백히 독일의 잘못"이라고 말하는 등 거침없는 소신 발언으로 시청자들을 사로잡았다. 최근엔 미니 앨범 '세레나데'로 피아니스트로의 면모를 제대로 선보였다. 아주 어렸을 때부터 할머니에게서 플루트를, 열 살 무렵부터는 어머니에게서 피아노를 배웠고, 작곡은 2년 전부터 시작했다. "음악이 인생의 가장 큰 부분"이란다. "시간 날 때마다 밤중에도 헤드셋 끼고 전자피아노로라도 2~3시간씩 꼭 피아노를 쳐요."



♪ 마이클 잭슨 'Man in the mirror'



팝의 황제 마이클 잭슨이 1987년 발매한 '배드' 수록곡. 잭슨의 히트곡 중 직접 작곡하지 않은 몇 안 되는 곡 중 하나지만 '잭슨이 원하는 바를 그대로 담았다'란 찬사를 받았다. 편안히 어깨를 들썩일 수 있는 재즈 팝 멜로디에 호소력 짙은 잭슨의 보컬이 "거울 속 남자와 함께 (변화를) 시작해 볼 거예요!" 외치는 걸 듣다 보면 내일 당장 새로운 나날이 펼쳐질 것만 같다.



"열 살 생일날 어머니가 갑자기 친구 분들과 함께 학교로 날 데리러 오셨다. 행선지를 전혀 모른 채 이끌려 간 곳은 독일 쾰른 축구 경기장. 몇 시간 기다린 끝에 오후 8시쯤 모든 불이 꺼졌고 눈앞에 갑자기 마이클 잭슨이 나타났다. 내 인생 첫 콘서트 경험이었다. 어머니 지인의 어깨 위에 앉아 망원경으로 관람했는데 그 어린 나이에도 소름이 돋았다. '다른 사람 탓하기 전 나부터 돌아보고 바꿔야 한다'는 이 곡의 메시지가 내 인생의 모토가 됐다."



♬ 저스틴 팀버레이크 'Can't stop the feeling'



2016년 개봉한 뮤지컬 애니메이션 영화 '트롤'의 주제가. 저스틴 팀버레이크가 불렀다. 영화는 흥행에 실패했지만 이 곡만은 살아남아 빌보드 차트 상위권을 기록했다. 청량감 넘치는 팝 사운드에 그루브한 베이스음이 짙게 배어들어 여름 아침에 듣기 딱 좋다. 덕분에 직장인들 사이에선 '월요병 퇴치곡'으로도 유명한 곡.



"2016년 여름 최고의 힐링곡. 그해 친구들과 바에 놀러 갈 때마다 매번 이 곡을 신청했다. 곡에 맞춰 신나게 춤추고 우리끼리 엄청 행복했던 기억이 난다."



♪♬ 버스커 버스커 '여수 밤바다'



3인조 밴드 버스커 버스커가 2012년 발매한 1집 수록곡. 가성과 진성을 오가며 "너~와 함께 걷고 싶다"고 노래한 보컬과 낭만적인 블루스풍 기타 연주가 수많은 연인을 여수 밤바다로 향하게 했다.



"한국 가요 중 제일 좋아하는 곡. 2015년 가을 친구들과 서울·강릉·부산을 돌아보며 자동차 여행을 하며 불렀던 행복한 추억 덕분에 더욱 아끼는 곡."