트럼프, 브레넌 전 CIA 국장 ‘기밀취급권한’ 박탈

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 행정부에서 미 중앙정보국(CIA) 국장을 지낸 존 브레넌의 기밀 취급 권한을 박탈했다. 브레넌 전 CIA 국장은 트럼프 대통령의 외교정책 등을 비판해 왔다.



트럼프 대통령은 15일(현지 시각) 세라 허커비 샌더스 백악관 대변인을 통해 낸 성명에서 이렇게 밝히고 “브레넌은 최근 기밀 정보에 접근할 수 있는 권한을 가진 전직 고위 관료로서의 지위를 이용해 이 행정부에 대해 근거 없고 터무니없는 주장을 계속 퍼뜨렸다”고 설명했다.



백악관이 지난달 23일 트럼프 대통령이 전직 정보기관 수장과 간부 6명의 기밀 취급 권한을 박탈하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 후 실제 조치를 취한 것은 이번이 처음이다.





존 브레넌(왼쪽) 전 미국 중앙정보국(CIA) 국장은 2018년 8월 14일 MSNBC 방송에 출연해 “도널드 트럼프 대통령은 역대 대통령 중 가장 분열을 일으키는 대통령”이라고 비판했다. /MSNBC

트럼프 대통령은 이날 다른 전직 고위 관료들의 기밀 취급 권한도 박탈할지 검토 중이라고 밝혔다. 제임스 클래퍼 전 국가정보국(DNI) 국장, 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장, 수전 라이스 전 백악관 국가안보보좌관, 마이클 헤이든 전 CIA 국장, 샐리 예이츠 전 법무차관 등이 해당 리스트에 올라 있다. 모두 트럼프 대통령을 비판한 인물이다.



미국 정부는 기밀 취급 권한 인가를 받은 고위 인사가 퇴임 후에도 이를 유지하고 사안에 따라 기밀 정보를 열람할 수 있게 한다. 이들은 이를 활용해 후임자에게 정책 조언을 한다.



브레넌 전 국장은 트럼프 대통령의 결정을 즉각 비판했다. 그는 트위터에 “이번 조치는 표현의 자유를 억압하고 비판자를 처벌하는 트럼프 대통령의 더 광범위한 활동의 일부일 뿐”이라며 “나는 굴복하지 않을 것”이라고 했다.



브레넌 전 국장은 퇴임 후 방송이나 트위터를 통해 트럼프 대통령을 종종 비판했다. 그는 지난달 트럼프 대통령이 핀란드에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 한 후 가진 기자회견과 관련, “트럼프 대통령의 행동은 반역적”이라고 했다. 당시 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 연 공동 기자회견에서 러시아가 2016년 미 대선에 개입했다는 미 정보기관의 조사 결과를 부정하고 푸틴 대통령을 옹호해 논란 을 일으켰다.



그는 트럼프 대통령이 기밀 취급 권한을 박탈하기 전날인 14일에도 트럼프 대통령이 오마로사 뉴먼 전 백악관 보좌관을 비난한 데 대해 비판했다. 뉴먼은 최근 트럼프 백악관의 실상을 폭로한 책 ‘언힌지드(Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House)’를 출간해 트럼프 대통령의 분노를 샀다.