"세계 패션계가 사랑하는 스타? 나는 스페인의 촌뜨기였다"

구찌와 스물다섯 살에 협업하며 '영 아트' 대표작가 된 코코 카피탄

대림미술관서 아시아 첫 개인전





대학 때 영국 런던에 사진을 공부하러 간 스페인 출신의 코코 카피탄(26)은 공책을 끼고 살았다. 아이디어가 떠오르면 바로 공책에 옮겨 적었다. 덜컹이는 지하철 안에서도, 사람 북적이는 길에서도. 글씨를 쓸 수 없으면 스마트폰에 기록했다가 다시 공책에 옮겼다. 지난해 패션 브랜드 구찌는 카피탄에게 그의 손글씨를 티셔츠와 가방에 새겨 넣자는 협업을 제안했다. "아무 때나 메모를 하다 보니 글씨가 삐뚤빼뚤했죠. 구찌가 그런 내 손글씨에 관심을 보인 거예요. 솔직하게 자신을 드러내는 작업이야말로 가장 중요하다는 걸 믿게 됐지요."





이미지 크게보기 코코 카피탄(가운데)이 서울 대림미술관 2층에 전시된 사진 'Boy in Socks'(2017·오른쪽)와 'Hasta La Vista'(2015) 사이에서 작품 속 인물의 흉내를 내고 있다. ' Hasta La Vista'에선 여자가 남자를 번쩍 들어올려 품에 안으며 기존의 성 역할을 비틀었다. 'Boy in Socks'에서 보이는 '세탁법'은 실제 모델의 종아리에 새겨진 문신이다. 그는 "미술과 패션의 경계는 의미가 없는 것 같다 "고 말했다. /이태경 기자

내년 1월 27일까지 서울 대림미술관에서 열리는 카피탄의 아시아 첫 개인전 '나는 코코 카피탄, 오늘을 살아가는 너에게'는 주말에 30분에서 1시간 정도 줄 섰다 봐야 할 만큼 관람객이 많다. 멀버리·컨버스를 비롯해 구찌의 '영 아트 스타'로 뽑혀 협업하고, 패션 잡지 보그의 화보를 촬영하면서 인스타그램에서도 잘 알려진 그의 인기를 실감할 수 있다. '밀레니얼'(80년대 이후 태어난 세대) 대표 작가란 수식이 붙지만 카피탄은 잘 이해가 안 간다는 듯 어깨를 으쓱했다.



"스페인 남부 시골에서 자라서 패션이나 브랜드 같은 건 전혀 몰랐어요. 저와 친구들은 옷 입는 것에 고민해본 적이 없죠. 밀레니얼이 즐기는 인터넷 문화같은 건 접한 적도 없고요. 그런데 런던에 가니 모든 게 달라졌어요. 내가 무슨 옷을 입는지, 어떤 브랜드를 갖고 있는지, 집은 어떻게 꾸미는지가 너무 중요한 거예요. 자유롭다고 말은 하면서도 '쿨'해 보이기 위한 암묵적인 규범 같은 게 존재했죠."





코코 카피탄의 글씨로 디자인한 구찌 티셔츠. /대림미술관

패션 사진으로 이미 유명한 카피탄이지만, 그를 세계에 알린 건 구찌 2017년 가을·겨울 컬렉션이었다. 구찌가 선보인 가방, 티셔츠에 온통 카피탄이 손으로 쓴 'I want to go back to be-living a story(동화를 믿었던 시절로 돌아가고 싶다)' 'Tomorrow is Now Yesterday(내일이 이미 어제가 됐다)' 같은 문구가 새겨졌다. 이 글씨는 뉴욕·밀라노·피렌체·마이애미의 건물 외벽도 장식했다. 전시장 2층엔 구찌의 크리에이티브 디렉터인 알렉산드로 미켈레를 성인(聖人)처럼 표현한 초상화가 있고, 그 밑에 가짜 금화가 가득 담긴 양동이가 있다. 카피탄은 "나에게 구찌는 21세기 메디치 같은 존재"라고 했다. "전통적 관점에선 미술이 패션보다 위대하고 중요하죠. 하지만 두 세계를 접해 보니 비슷한 점이 많았어요. 미술에는 창작의 자유가 있다고 하지만, 대부분의 미술도 패션처럼 팔기 위해 만들어집니다. 패션은 거기에 대해 솔직하기라도 하죠."



전시장 4층으로 가면 숨통이 탁 트인다. 실내수영장처럼 꾸며진 이곳엔 막 연습을 마치고 나온 스페인 싱크로나이즈 올림픽 대표 선수들의 전신을 찍은 사진이 실물 크기로 걸려 있다. 카피탄은 주 6일, 하루 10시간씩 연습하는 이들을 지켜보며 사진을 찍었다. "왜 내일을 걱정하느라 오늘을 제대로 못 살아가는가?"란 질문에 스스로 내놓은 대답 같은 작품이다. 그는 "다른 젊은이처럼 나도 우울하고 슬플 때가 있다. 그것도 내 삶의 일부이고, 그런 감정을 느끼는 것도 살아있는 사람의 특권이라고 생각한다. 나는 어차피 죽을 것이기 때문에 오늘 열심히 산다"고 했다. 밀레니얼과 별로 닮지 않았으면서도 그 세대의 지지를 받는 이유는 뭘까. 전시장 한쪽에 이런 글귀가 적혀 있다. '열렬히 꿈을 좇는 사람들, 그렇게 살아가는 너를 응원해. 그러한 노력은 오지 않은 내일보다 오늘을 살 수 있게 할 거야.'