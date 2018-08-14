[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2018.08.15 03:01
▲국무조정실·국무총리비서실◇과장급 전보▷기획총괄정책관실 정책관리과장 이동훈▷사회복지정책관실 보건정책과장 서영석
▲과학기술정보통신부◇고위공무원 전보▷국립전파연구원장 전영만
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷국가기술표준원 적합성정책국장 주소령◇과장급 전보▷규제개혁법무담당관 이민영▷에너지신산업과장 신성필▷해외투자과장 최우혁▷국가기술표준원 생활제품안전과장 홍순파
▲환경부◇국장급 승진▷온실가스종합정보센터장 홍동곤◇국장급 전보▷대변인 송형근◇과장급 전보▷운영지원과장 이영석▷푸른하늘기획과장 김영우
▲해양수산부◇과장급 전보▷해양개발과장 오행록▷세월호후속대책추진단 기획총괄과장 성열산
▲과학기술정보통신부◇고위공무원 전보▷국립전파연구원장 전영만
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷국가기술표준원 적합성정책국장 주소령◇과장급 전보▷규제개혁법무담당관 이민영▷에너지신산업과장 신성필▷해외투자과장 최우혁▷국가기술표준원 생활제품안전과장 홍순파
▲환경부◇국장급 승진▷온실가스종합정보센터장 홍동곤◇국장급 전보▷대변인 송형근◇과장급 전보▷운영지원과장 이영석▷푸른하늘기획과장 김영우
▲해양수산부◇과장급 전보▷해양개발과장 오행록▷세월호후속대책추진단 기획총괄과장 성열산