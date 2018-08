"트와이스~ing" '낙 낙' 유튜브 2억뷰+8연속 음방 트리플 크라운

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 트와이스의 '낙 낙(KNOCK KNOCK)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억뷰를 돌파했다. 또 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)'는 8연속 '인기가요' 트리플 크라운을 달성하며 겹경사를 맞았다.

지난해 2월 20일 0시 공개된 '낙 낙' MV는 오늘(5일) 오전 2시께 유튜브에서 2억뷰를 넘어섰다. 지난달 11일 '하트 셰이커(Heart Shaker)' MV가 2억뷰를 기록한 데 이어 '낙낙' MV까지 2억뷰를 돌파하면서 트와이스는 2억뷰 이상 MV를 6편 보유한 그룹에 등극했다.

이중 'TT' MV는 지난해 12월 22일 한국 여성 아티스트 사상 최초로 3억뷰를 돌파했고 5일 오후 기준 3억 8228만뷰를 넘어서며 4억뷰를 향해 독보적 기록행진을 이어가고 있다.

트와이스는 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 '왓 이즈 러브(What is Love)' MV까지 '8연속 1억뷰 돌파' 기록을 수립 중으로, '치어 업(CHEER UP)'과 '라이키(Likey)'는 3억뷰 달성을 가시권에 두고 있다. '댄스 더 나잇 어웨이' MV는 5일 오후 기준 7321만뷰를 돌파하며 '9연속 1억뷰 돌파' 신기록 수립에 청신호를 켰다.

특히 지난달 9일 공개한 새 앨범 '서머 나잇(Summer Nights)'의 타이틀곡 '댄스 더 나잇 어웨이'는 음악방송 1위를 석권하며 여전한 인기를 과시하고 있다. 현재 해외 일정을 소화 중인 트와이스는 '댄스 더 나잇 어웨이'의 공식 활동을 마감했음에도 불구하고 3일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 4일 MBC '쇼! 음악중심', 5일 SBS '인기가요'에서 1위를 차지하며 음악방송 9관왕을 달성했다.

아울러 트와이스는 SBS '인기가요'에서 '치어 업'부터 '댄스 더 나잇 어웨이'까지 8연속 트리플 크라운(3주 연속 1위)을 달성하며 원톱 걸그룹의 위엄을 또다시 뽐냈다.

한편 트와이스는 오는 9월 12일 일본에서 첫 정규 앨범 'BDZ'와 동명의 타이틀곡을 발매한다. 'BDZ'는 '불도저'의 약자로 눈 앞의 큰 벽도 불도저처럼 부숴 나가며 앞으로 나아가자는 의미를 담았다. 이번 일본 새 앨범과 타이틀곡 'BDZ'는 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 수장 박진영이 프로듀싱을 담당해 더욱 기대감을 높이고 있다.

이에 JYP는 5일부터 '파워걸'로 파격 변신한 트와이스의 'BDZ' 콘셉트 티저를 공개해 팬들의 시선을 사로잡고 있다.

트와이스의 일본 첫 정규 앨범 'BDZ'에는 이들이 현지에서 지금까지 발매한 세 싱글 앨범의 타이틀곡인 '원 모어 타임(One More Time)', '캔디 팝(Candy Pop)', '웨이크 미 업(Wake Me Up)'과 싱글 2집 '캔디 팝' 수록곡으로 많은 사랑을 받은 '브랜드 뉴 걸(BRAND NEW GIRL)', 트와이스가 현지서 부른 첫 영화 주제가이자 잭슨 5의 원곡을 커버해 라인 뮤직 위클리 차트 정상에 오르며 인기몰이중인 '아이 원트 유 백(I WANT YOU BACK)' 그리고 타이틀곡 'BDZ'를 포함한 신곡 5곡까지 총 10트랙이 수록된다.

첫 정규 앨범 발표를 기념해 트와이스는 일본 첫 아레나 투어로도 현지 팬들과 만난다. 9월 29일과 30일 치바 마쿠하리 이벤트홀을 시작으로 10월 2일과 3일 아이치 일본 가이시홀, 12일~14일 효고 고베 월드 기념홀, 16일과 17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나 등 일본 4개 도시, 9회 공연으로 현지를 뜨겁게 달굴 예정이다.

