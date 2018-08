[이미도의 무비 識道樂] [80] They are the sheepdog

"자신을 위해 스스로는 싸우지 못하는 국민이 그럼에도 편히 잘 수 있는 건 국민을 해치려는 자들을 응징하기 위해 거친 사내들이 만반의 태세를 갖춘 덕분이다(People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf)."



이 글에서 영국 작가 조지 오웰이 은유한 인간은 세 유형입니다. 양, 늑대, 양치기 개입니다. '아메리칸 스나이퍼(American Sniper·사진)'는 철통같은 태세를 갖추고 싸운 '양치기 개'의 실화입니다.





1998년에 발생한 탄자니아 및 케냐 주재 미국 대사관 테러와 2001년의 9·11 테러는 텍사스 카우보이 크리스 카일을 해군 특수부대 저격수로 바꿔놓습니다. 그의 핵심 임무는 알카에다 요원 '도살자(The Butcher)'와 일급 저격수 무스타파를 제거하는 것.



'도살자'는 미군 저격수들을 유인하기 위해 무고한 이라크 시민들을 전동 드릴로 뚫어 죽이는 만행을 일삼습니다. 시리아 출신 무스타파는 알카에다 지휘부의 심장을 조여 오는 카일의 숨통을 조준합니다. 2㎞ 앞에 표적을 둔 카일은 '탄알 한 발 발포(發砲)가 역사를 바꿔놓을 수 있다(One shot can change the history)'는 걸 증명해야 하는데….



카일은 도합 네 번 이라크에 파병돼 160명을 저격합니다. 생사기로에 놓일 때마다 그가 용기를 잃지 않고 임무를 완수할 수 있게 한 원동력은 뭘까요. 어릴 때부터 그의 가슴에 새겨준 아버지의 말입니다.



"양 떼를 지키려 는 공격 본능을 타고난 희귀종이 있어. 그들은 늑대와 맞서려고 존재하는 양치기 개야(There are those blessed with the gift of aggression to protect the flock. They are the rare breed who live to confront the wolf. They are the sheepdog)."