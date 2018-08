블랙핑크, K팝 역사 새로 쓴 7주 활동 마무리…이번 주 막방

[스포츠조선 조윤선 기자] 블랙핑크가 K팝 역사를 새로 쓰며 7주 간의 화려한 활동을 마무리한다.

블랙핑크는 오는 4일 MBC '쇼 음악중심', 5일 SBS '인기가요'를 마지막으로 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)'의 활동을 끝낸다. 이 날 블랙핑크는 후속곡 '포에버 영'으로 굿바이 무대를 펼친다.

블랙핑크는 데뷔 2년도 채 안 된 시점이지만 이번 활동을 통해 날마다 새로운 기록을 만들어냈다.

지난 6월 15일 컴백해 타이틀곡 '뚜두뚜두'로 하루도 빠짐없이 국내 최대 음원사이트 멜론의 일간차트에서 30일 동안 1위를 기록했다. 지난해 2월, 차트 개편 이후 K팝 아티스트 통틀어 30일째 연속 1위는 전무후무한 기록이다.

주간 차트에서는 멜론을 포함해 벅스, 지니 등 국내 음원차트에서 4주 연속 1위를 기록하며 명실상부한 '음원 최강자'로 자리매김했다.

블랙핑크의 영향력은 국내 무대만으로는 부족했다. 이렇다 할 해외 활동 없이도 미국 빌보드의 메인 차트인 'Billboard 200'에서 40위, 'Hot 100' 55위로 진입했다. 메인차트 동시 진입은 한국 걸그룹 역대 최초이며 최고 성적까지 블랙핑크가 갈아치웠다. 명실상부 한국을 대표하는 '넘버원 K팝 걸그룹'으로 등극했다.

'조회수 요정'이란 수식어답게 유튜브 기록도 모두 새롭게 썼다.

전 세계 통틀어 유튜브 공개 24시간 기준 가장 많이 본 뮤직비디오 역대 2위에 오르기도 했다. 테일러 스위프트의 'Look What You Made Me Do'에 이은 대기록이며 올해 기준으로는 전 세계 1위다.

'뚜두뚜두' 뮤직비디오는 6시간 만에 1천만뷰를 넘어서며 1억뷰까지 천만뷰 단위의 걸그룹 최단 기록을 블랙핑크 이름으로 도배했다.

1억 5천만뷰 시점부터는 보이그룹까지 통틀어 최단기록을 가져갔고, 33일만에 2억뷰를 넘어섰다. 이는 기존 기록에서 무려 11일이나 앞당긴 것으로 K팝 그룹 사상 전무후무한 일이다.

보이그룹에 비해 팬덤이 약한 것으로 평가받는 걸그룹임에도 불구하고, 블랙핑크는 K팝 남녀 그룹을 통틀어 가장 빠른 시간 안에 2억뷰를 돌파한 유일무이한 그룹이 됐다.

블랙핑크는 데뷔 이래 제작된 뮤직비디오 6편 모두 억대뷰를 기록하며 최강 '유튜브 퀸'으로 떠올랐다. 이번에 유튜브에서 또 하나의 기록을 세우며 명실상부한 '신기록 제조기'임을 증명했다.

블랙핑크는 지난 24일 일본에서 첫 번째 아레나 투어를 개최하며 본격적으로 월드스타 행보를 이어갔다. 연말에는 해외 걸그룹 최초로 일본 교세라돔에 입성한다.

아쉽게도 이번주를 끝으로 국내 활동 굿바이 무대를 펼치지만, '믿고 듣는' 블랙핑크인 만큼 다음에는 과연 어떤 모습으로 돌아올지 벌써부터 기대가 모아진다.

