온앤오프, 日 데뷔 쇼케이스 성료…2500명 관객 열광

[스포츠조선 조윤선 기자] 남성 7인조 아이돌 그룹 온앤오프(ONF)가 일본 정식 데뷔를 성공적으로 마쳤다.

온앤오프는 지난달 31일 일본 도쿄에 위치한 마이나비 BLITZ 아카사카에서 데뷔 쇼케이스를 열고 약 2500명의 관객들을 사로잡으며 본격적인 일본 진출을 공식화했다.

총 2회로 진행된 이날 쇼케이스에서 온앤오프는 팬들의 뜨거운 환호 속에서 데뷔곡 'ON/OFF'를 일본어 버전으로 부르며 일본 데뷔 쇼케이스 포문을 열었다. 이후 'Fly Me To The Moon', 'Cat's Waltz' 등을 연이어 부르며 온앤오프만의 파워풀하면서도 감성적인 분위기로 분위기를 더욱 고조시켰다.

이외에도 온앤오프는 한국 앨범에는 수록되지 않은 'Love Arrow' 무대를 공개해 관객들을 매료시키며 현지 언론과 팬들의 뜨거운 관심 속에 쇼케이스를 성황리에 마쳤다.

쇼케이스를 마친 후 리더 제이어스는 소속사 WM엔터테인먼트를 통해 "일본 데뷔 쇼케이스를 준비하면서 새로운 곡들도 있고 일본어의 어려운 발음이 있어서 잘 해낼 수 있을까 걱정도 많이 했는데 무대에서 멤버들이 너무 잘해줘서 좋았고 많은 퓨즈 분들이 응원소리가 힘이 되었습니다! 특히 소통하는 부분에 있어서 MC분께서 유쾌하게 이끌어주셔서 잘 마무리 할 수 있었던 것 같아요! 일본에서의 쇼케이스 정말 잊지 못하고 소중한 날이었습니다"라고 전했다.

앞서 온앤오프는 일본 대형 레이블 빅터엔터테인먼트와 계약을 하며 신인답지 않은 파격 행보로 눈길을 모은 바 있다.

한편, 일본에서 성공적으로 데뷔 쇼케이스를 마친 온앤오프는 오는 5일까지 일본에서 주요 언론 매체 인터뷰를 비롯한 앨범 사전 프로모션을 진행할 계획이다.

