靑 "文대통령, 리비아 한국인 피랍 첫날 '모든 역량 동원해 구출' 지시"

靑 “청해부대, 수에즈 운하 거쳐 리비아 근해로 급파”

피해자 모습 담긴 동영상 공개에 “다친 곳 없어 보여 다행”



청와대는 2일 리비아에서 피랍된 우리 국민과 관련해 “납치된 첫날 ‘국가가 가진 모든 역량을 동원해 구출에 최선을 다해달라’는 대통령의 지시가 내려졌다”고 밝혔다.



김의겸 청와대 대변인은 이날 오전 서면브리핑을 통해 “조국과 대통령은 결코 그를 잊은 적이 없다”며 이같이 말했다.





리비아에서 우리 국민 1명이 무장단체에 피랍됐다. ‘218뉴스’라는 리비아 유력 매체 페이스북 계정은 지난 1일 피해자로 보이는 이들의 모습이 담긴 영상을 공개했다. /연합뉴스

김 대변인은 “정부는 사건 발생 직후부터 지금까지 그의 안전과 귀환을 위해 리비아 정부 및 필리핀 미국 등 우방국들과 긴밀한 협력체계를 유지하고 있다”며 “그를 납치한 무장단체에 대한 정보라면 사막의 침묵에도 귀를 기울이고 있다”고 말했다. 이어 “아덴만에서 임무 수행 중이던 청해부대는 수에즈 운하를 거쳐 리비아 근해로 급파돼 현지 상황에 대응하고 있다”고도 했다.



김 대변인은 납치 피해자의 모습이 담긴 영상에 대해서는 “리비아에서 납치된 우리 국민이 한 달이 다 돼서야 생존 소식을 전해왔다. 얼굴색은 거칠었고 목소리는 갈라졌지만 다친 곳은 없어 보여 참으로 다행”이라면서도 “사막 한 가운데 덩그러니 내던져진 지아비와 아버지를 보고 있을 가족들에게는 무슨 위로의 말을 전해야 할지 난감하다”고 했다.



그는 국민들에게는 “정부의 노력을 믿고 그가 건강하게 돌아오기를 빌어달라”고 당부했다.



외교부 당국자에 따르면, 앞서 리비아 무장민병대로 추정되는 세력은 지난달 6일 리비아 서부 자발 하사우나 지역에서 한 회사의 캠프에 침입해 우리국민 1명과 필리핀인 3명을 납치하고 물품을 빼앗았다. 사건 발생 직후 이 회사 관계자들이 피해를 신고했지만, 사건 발생 27일째인 지난 1일 현재까지 납치 세력과의 직접적인 접촉은 없었던 것으로 전해졌다.



지난 1일에는 피해자들로 추정되는 우리 국민을 포함한 4명이 도움을 요청하는 2분 43초 분량의 동영상이 리비아 유력 매체의 SNS 계정에 공개됐다. 제작 시점을 알 수 없는 이 영상에서 자신이 한국인이라고 밝힌 중년 남성은 영어로 “대통령님, 제발 도와달라. 내 조국 은 한국(please help me, president, our country South Korea)”이라며 “나는 너무 고통받고 있고(too much suffering, too much problem), 나로 인해 아내와 아이들의 정신적 고통이 너무 심하다(my wife, children too much headache regarding me)”고 했다.





