아이콘, 컴백 D-1...'죽겠다' 티저 포스터 깜짝 공개

[스포츠조선 남재륜 기자] 아이콘이 컴백까지 단 하루 만을 남긴 가운데 멤버들이 모두 담긴 단체 포스터가 공개돼 눈길을 끈다.

YG엔터테인먼트는 오늘(1일) 오후 5시 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 아이콘 멤버들이 모두 담긴 단체 포스터 1장을 게재했다. 앞서 멤버별로 공개된 리릭 포스터에 이은 깜짝 단체 포스터로 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.

포스터 속 아이콘 멤버들은 강렬하면서도 진지한 눈빛으로 성숙한 남성미와 거친 카리스마를 표출하고 있다. 이번 포스터는 8월 2일 컴백을 이틀 앞두고 공개된 마지막 단체 포스터라는 점에서 더욱 뜨거운 스포트라이트를 받았다.

아이콘은 오는 2일 새로운 미니 앨범 'NEW KIDS:CONTINUE' 발매를 앞두고 있다. 이번 앨범은 지난해 5월 'NEW KIDS:BEGIN'과 올해 1월 'RETURN'를 잇는 3부작 완결판이다. 타이틀곡 '죽겠다'와 서브 타이틀곡 '바람'을 비롯해 'ONLY YOU', '칵테일', '줄게' 등 총 5곡이 수록됐다.

타이틀곡 '죽겠다'는 빠른 템포에 강렬한 사운드를 특징으로 하지만 슬픈 의미를 담은 곡으로, 아무렇지 않게 넘겨버린 이별이 그토록 아픔을 줄지 몰랐다고 고백하는 남자의 이야기를 담아냈다. 헤어진 후 무심코 뱉게 된 '죽겠다'라는 무겁고도 짧은 단어를 통해 이별 후 아파하는 남자의 심정을 표현했다.

아이콘은 오늘 오전 강렬한 사운드와 안무가 돋보이는 '죽겠다'의 퍼포먼스 영상을 기습 공개한 바 있다. 데뷔 후 처음으로 파워가 돋보이는 칼군무에 도전한 아이콘은 "지금까지 선보인 안무 중 역대급 칼군무라고 할 수 있다. 다른 스타일의 각이 살아있다"며 "듣는 것뿐만 아니라 보는 즐거움도 함께 느끼실 수 있을 것"이라고 덧붙여 신곡 무대에 대한 기대감을 고조시켰다.

상반기 '사랑을 했다'로 컴백한 아이콘은 국내 음원차트에서 무려 43일간 1위를 기록하며 대중의 큰 사랑을 받았다. 특히 유치원생들과 초등학생들에게 '사랑을 했다' 떼창 열풍을 불러일으키며 '초통령'이라는 수식어를 얻기도 했다.

이에 '죽겠다'로 컴백하는 아이콘이 '사랑을 했다' 열풍에 이어 또다른 신드롬을 일으킬 수 있을지 많은 팬들의 이목이 집중되고 있다.

더불어 아이콘은 오는 2일 새 미니앨범 발매와 함께 이달 말 국내외 팬들을 만나기 위해 투어를 개최한다. 8월 18일 오후 5시, 서울 올림픽공원 체조경기장에서 'iKON 2018 CONTINUE TOUR'의 첫 포문을 열고 국내 팬들을 먼저 만난다.

sjr@sportschosun.com