'컴백D-1' 아이콘, 신곡 '죽겠다' 안무 영상 티저 기습공개

[스포츠조선 김영록 기자]아이콘이 컴백 D-1 카운트다운에 돌입, 어제 뮤직비디오 안무 티저에 이어 오늘 오전 안무 영상 티저까지 기습 공개했다.

보편적으로 안무 연습 영상은 신곡 무대 이후 팬 서비스 차원에서 공개되는 비하인드 콘텐츠다. 그러나 오늘 깜짝 공개된 티저 영상을 통해 아이콘 타이틀곡인 '죽겠다'의 후렴구와 전반적인 느낌을 알 수 있을 정도의 하이라이트 분량이 베일을 벗었다.

YG가 이처럼 연일 파격 프로모션을 진행하고 있는 배경에는 음악과 퍼포먼스에 대한 아이콘의 '근거 있는' 자신감을 엿볼 수 있다.

오늘(1일) 오전 10시, YG엔터테인먼트 공식 블로그를 통해 공개된 아이콘 안무 티져 영상은 파워 넘치는, 각이 살아 있는 아이콘의 댄스 동작은 절로 감탄사를 자아낸다.

"죽겠다. 남 대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까"라는 슬픈 가사 이후 곧바로 역동적인 리듬과 함께 전개되는 아이콘의 힘 있는 안무는 반전의 분위기로 압도한다.

데뷔 후 처음으로 스릴 넘치는 칼군무에 도전하고 있는 아이콘은 "지금까지 선보인 안무 중 역대급 칼군무라고 할 수 있다. 듣는 것뿐만 아니라 보는 즐거움도 함께 느끼실 수 있을 것"이라며 팬들의 기대감을 한껏 높인 바 있다.

연일 예상치 못한 안무 영상 티저가 선 공개되면서 아이콘이 선보일 풀안무와 완곡에 대한 팬들의 기대감은 점점 높아지고 있다.

오는 8월 2일 발표될 아이콘의 새 미니 앨범 'NEW KIDS:CONTINUE'는 지난해 5월 'NEW KIDS:BEGIN'과 올해 1월에 발표한 'RETURN'를 잇는 3부작 완결판이다.

타이틀곡 '죽겠다(KILLING ME)'와 서브 타이틀곡 '바람(FREEDOM)'을 비롯해 'ONLY YOU', '칵테일(COCKTAIL)', '줄게(JUST FOR YOU)' 등 총 5곡이 수록된다.

아이콘은 컴백뿐만 아니라, 오는 8월 18일 오후 5시, 서울 올림픽공원 체조경기장에서 'iKON 2018 CONTINUE TOUR'의 첫 포문을 연후 해외 투어를 개최하며 전 세계 팬들과 만남을 이어간다.

