"아련한 눈빛"…비투비 블루, '비가내리면' 스페셜 이미지 공개

[스포츠조선 김영록 기자]비투비 블루(서은광, 이창섭, 임현식, 육성재)가 오는 8월 2일 두 번째 디지털 싱글 '비가 내리면' 발표를 확정 지은 가운데 티저 이미지를 공개했다.

비투비 블루는 오늘 1일 0시 비투비의 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 '비가 내리면'의 스페셜 이미지를 공개했다.

오늘 공개된 티저 이미지 속에는 아련한 눈빛이 담긴 비투비 블루 각 멤버들의 개인 컷과 함께 단체 이미지까지 총 5장의 티저 이미지를 공개했다.

특히, 휴대폰 배경화면 같은 티저 이미지 속에는 신곡 '비가 내리면'의 가사 일부가 담겨있어 팬들의 기대감을 더욱 상승 시켰다.

비투비 블루는 지난 2016년 9월 첫 번째 디지털 싱글 '내 곁에 서 있어줘' 이후 약 2년만에 선보이는 보컬라인 유닛 신곡으로 멤버 임현식이 직접 작사, 작곡에 참여해 곡의 완성도를 높였다.

신곡 '비가 내리면'은 비와 사랑, 이별에 관한 서정적인 발라드 장르의 곡으로 담담하게 그리워하는 마음부터 빗줄기처럼 급작스럽게 쏟아지는 후회의 감정을 한 편의 스토리텔링으로 완성시켰다. 네 명의 애절한 음색과 하모니가 더욱 돋보이는 풍성한 코드 진행과 편곡은 마치 비 오는 풍경 안에 있는 듯한 몰입감을 선사한다.

비투비는 오는 8월 10일부터 12일까지 3일간 서울 올림픽공원 체조경기장에서 열리는 다섯 번째 단독 콘서트 '2018 BTOB TIME -THIS IS US-' 준비에 박차를 가하고 있다.

한편, 비투비 블루의 두 번째 디지털 싱글 '비가 내리면'은 오는 8월 2일 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

