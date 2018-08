'차트 독주' 지코X크러쉬, 환상 브로맨스…'소울메이트' MV 비하인드컷

[스포츠조선 김영록 기자]실력파 프로듀서 겸 래퍼 지코가 새 싱글 'SoulMate'로 전 음원차트 1위를 독주하고 있는 가운데 감성 뮤지션 크러쉬와의 매력적인 투샷이 팬들의 시선을 사로잡고 있다.

지난 31일 소속사 세븐시즌스 측은 공식 SNS 채널을 통해 30일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된 지코의 새 싱글 'SoulMate(소울메이트, Feat. 아이유)' 뮤직비디오에 카메오 출연한 크러쉬와 지코의 비하인드 컷을 깜짝 공개했다.

공개된 사진에는 뮤직비디오 속 배경인 엘리베이터 구석에 쪼그려 앉아 있는 지코와 요정을 연상시키는 시스루 날개를 착용하고 기대 서있는 크러쉬가 뾰로퉁한 표정으로 서로의 눈을 마주치고 있다.

함께 공개된 또 다른 컷에는 장난기 가득한 표정과 함께 지코의 얼굴을 하트 모양으로 감싸고 있는 크러쉬와 크러쉬의 팔 사이로 얼굴을 내민 채 어딘가를 응시하고 있는 지코의 모습이 '현실 절친'다운 둘의 케미스트리를 짐작게 하며 웃음을 더하고 있다.

크러쉬는 특유의 감성 보컬과 싱어송라이팅 능력을 겸비한 것은 물론, 지코와의 다양한 협업으로 대중들의 많은 사랑을 받고 있다. 지코와 절친한 인연으로 이번 뮤직비디오에 출연한 크러쉬는 짧은 등장만으로도 시선을 강탈하며 존재감을 과시해 리스너들의 반가움을 자아냈다.

지코의 신곡 'SoulMate'는 R&B Soul 장르로, 트럼펫, 색소폰, 트럼본 등 리얼 악기 사운드로 채운 아날로그 감성의 빈티지한 편곡이 돋보이는 곡이다. 지코가 직접 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여했으며, 여성 솔로 아티스트로서 독보적인 입지를 굳힌 아이유가 피처링으로 지원사격해 완성도를 높였다.

특히 'SoulMate'는 음원 발매 직후 멜론을 비롯해 벅스, 지니뮤직, 올레뮤직, Mnet차트, 네이버뮤직, 소리바다 등 사흘째 국내 모든 음원 사이트의 1위를 점령하며 차트 독주를 이어가고 있다.

한편 지코의 새 싱글 'SoulMate'는 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있으며, 지코는 오는 8월 11일과 12일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 첫 단독 콘서트 'ZICO "King Of the Zungle" Tour in Seoul(지코 "킹 오브 더 정글" 투어 인 서울)'을 시작으로, 9월 및 10월에 월드투어를 개최한다. 서울 공연 티켓은 온라인 예매 사이트 예스24에서 예매 가능하다.

