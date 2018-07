승리 "빅뱅으로 받은 사랑, 앞으로 갚아드릴 것" 각별한 팬♥

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 승리 신곡 'WHERE R U FROM'의 유쾌함 가득한 뮤직비디오 촬영 현장이 공개됐다.

YG엔터테인먼트는 오늘(31일) 오후 12시 공식 블로그를 통해 승리의 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오 비하인드 영상을 공개했다. 촬영 현장을 생생하게 느낄 수 있는 승리의 다양한 모습과 진솔한 인터뷰가 함께 담겼다.

승리는 먼저 곡에 대해 "해외 활동을 하면서 실제로 비행기 안에서 'WHERE R U FROM?' 이야기를 나누는 손님들을 보고 영감을 얻었다"고 설명했다.

'WHERE R U FROM' 뮤직비디오는 코믹하고 유쾌한 장면 구성을 통해 보는 이들에게 웃음 폭탄을 선사한다. 특히 승리는 대나무를 유쾌하게 물어 뜯으며 현장을 웃음바다로 물들였고, 흔쾌히 OK 사인을 받아냈다.

승리는 "무게와 폼 잡는 것보다는 즐거움을 드리는 뮤직비디오가 좋을 것 같았다"고 취지를 밝혔다. 이어 "이번 여름 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오를 보고 시원하게 보내시라고 즐거운 내용을 만들려고 노력했다"고 신곡에 대한 승리의 뜨거운 열정을 보여줬다.

세계 각국의 정상회담장을 배경으로 한 만큼 이번 뮤직비디오 촬영에 다국적 방송인들이 참여했다.

뮤직비디오에서 승리와 첫 호흡을 맞춘 방송인 다니엘 린데만은 "정말 영광이다"라고 소감을 남겼다. 샘 오취리는 "많은 사람들이 보면서 춤을 쉽게 따라할 수 있지 않을까 생각한다. 무척 즐거운 촬영이었다"며 기뻐했다.

특히 'WHERE R U FROM'은 YG 선후배인 승리와 위너 송민호가 첫 음악적 호흡을 맞춘 노래로 대중의 이목을 집중시켰다. 송민호는 뮤직비디오에도 직접 출연해 강렬한 아우라를 발산했다.

승리는 송민호와 함께 작업한 계기를 "조금 더 영하고 와일드한 느낌을 주기 위해서 랩 피처링을 부탁했다. 덕분에 완벽하고 푸짐한 노래가 완성된 것 같다"고 남다른 애정을 표현했다.

이들은 현장에서 화기애애하게 합을 맞추며 촬영을 진행해 훈훈한 분위기를 더했다. 특히 지드래곤으로 분한 유병재는 블랙핑크의 '뚜두뚜두' 뮤직비디오 속 핑크빛 가루를 뿌리는 장면을 재연해 웃음을 안겼다.

끝으로 승리는 "13년 동안 빅뱅으로 활동하고 많은 사랑을 받았다. 앞으로의 10년은 제가 받은 사랑을 갚는 10년이 될 것 같다"고 팬들을 향한 각별한 애정을 표현했다.

'WHERE R U FROM' 뮤직비디오는 'YG 전자'를 연출한 박준수 PD가 메가폰을 잡았다. 특유의 B급 마이너 감성이 뮤직비디오를 관통해 흐르며 유쾌한 웃음을 더한다. 뮤직비디오 곳곳에 풍자와 패러디가 배치돼 웃음을 자아낸다.

미국 유명 매체 빌보드와 CNN은 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오 속 유쾌한 정치 풍자를 언급하며 집중 조명한 바 있다. 'WHERE R U FROM'은 중국 최대 음원사이트 QQ뮤직 K팝 차트에서 1위에 오르며 중화권에서도 글로벌 파워를 자랑했다.

