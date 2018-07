아이콘 윤형X동혁X찬우, 리릭 티저 공개… 2일 '죽겠다'로 컴백

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]아이콘이 컴백까지 단 이틀 만을 남긴 가운데 윤형, 동혁, 찬우의 새로운 리릭 포스터가 공개됐다.

YG엔터테인먼트는 오늘(31일) 오전 10시 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 윤형, 동혁, 찬우의 리릭 포스터 3장을 게재했다. 앞서 공개된 리더 비아이, 준회, 바비, 진환의 포스터에 이은 깜짝 스포일러로 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.

특히 '죽겠다'의 노랫말이 포스터마다 한소절씩 공개됐는데 "몰랐던 거야 헤어짐의 그 무게를", "이기적인 거야 외면했어 네 눈물을", "또 어쩌려고 이별을 택했을까" 등 전체적인 신곡의 분위기를 전하고 있다.

포스터 속 윤형과 동혁은 우수에 찬 눈빛으로 시선을 사로잡았고 찬우는 강렬한 눈빛으로 거친 카리스마를 표현했다. 이번 포스터는 8월 2일 컴백을 이틀 앞두고 공개된 마지막 리릭 포스터라는 점에서 더욱 뜨거운 조명이 쏟아지고 있다.

아이콘의 새로운 미니 앨범 'NEW KIDS:CONTINUE'는 지난해 5월 'NEW KIDS:BEGIN'과 올해 1월 'RETURN'를 잇는 3부작 완결판이다. 타이틀곡 '죽겠다'와 서브 타이틀곡 '바람'을 비롯해 'ONLY YOU', '칵테일', '줄게' 등 총 5곡이 수록됐다.

오는 2일 새 앨범과 함께 컴백하는 아이콘은 이달 말 국내외 팬들을 만나기 위해 투어를 개최한다. 8월 18일 오후 5시, 서울 올림픽공원 체조경기장에서 'iKON 2018 CONTINUE TOUR'의 첫 포문을 열고 국내 팬들을 먼저 만난다.

