'SMTOWN LIVE' 오사카에서도 빛났다…총 12만 관객 열광

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]SM엔터테인먼트(이하 SM) 글로벌 공연 브랜드 'SMTOWN LIVE'가 오사카의 밤을 화려하게 물들였다.

'SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA'는 지난 28~30일 일본 오사카 쿄세라돔에서 개최, SM 소속 아티스트들의 뛰어난 가창력과 완벽한 퍼포먼스, 특급 무대 매너가 어우러진 환상적인 공연으로 3일간 총 12만명 관객의 폭발적인 호응을 얻었다.

특히, 이번 공연에는 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대 태연, 윤아, 효연, 샤이니, f(x) 루나, 엠버, 엑소, 레드벨벳, NCT, 트랙스, 선데이, 제이민 등 K-POP을 대표하는 스타들이 출연해 총 49곡의 다채로운 음악과 퍼포먼스를 선사, 믿고 보는 'SMTOWN LIVE'의 진가를 다시 한번 실감케 했다.

NCT DREAM의 'GO'로 시작된 이번 공연은 강타 'Calling Out For You', 보아 'ONE SHOT, TWO SHOT', 동방신기 '운명', 슈퍼주니어 '미인아', 샤이니 '데리러 가', 레드벨벳 'Bad Boy', NCT 2018 'Black on Black' 등 각 팀의 화려한 무대는 물론 동방신기 'Road', 태연 'Stay', 엑소 'Electric Kiss', 레드벨벳 '#Cookie Jar', NCT 127 'Chain' 등 일본 발표곡 무대, 예성, 태연, 윤아, 태민, 루나, 엠버, 제이민의 매력적인 솔로 무대까지 풍성한 무대로 관객들을 열광시켰다.

더불어 강타X웬디X슬기 '인형', 보아X태민 'Only One', 슈퍼주니어X아이린 'Lo Siento', 선데이X도영 '보여', 효연X루카스 'Wannabe', 찬열X웬디 'Stay With Me' 등 'SMTOWN LIVE'에서만 볼 수 있는 특별한 컬래버레이션 무대로 이목을 사로잡았으며, 은혁, 효연, 세훈, 루나, 아이린, 슬기, 태용, 텐 등 퍼포먼스 강자들이 꾸미는 카리스마 넘치는 댄스 퍼포먼스, 동방신기, 샤이니, f(x), 엑소, 트랙스가 펼치는 신나는 EDM 퍼포먼스도 선사해 공연 열기를 최고조로 끌어올렸다.

또한 관객들은 콘서트가 진행되는 내내 노래를 따라 부르고, 공연장이 떠나갈 듯한 함성과 박수를 보냄은 물론, 원격 제어되는 손목시계형 팬라이트를 통해 형형색색의 빛깔로 객석을 물들이는 등 열정적으로 공연을 즐겼으며, 아티스트들 역시 유창한 일본어로 인사를 건네고 이동카를 타고 공연장 곳곳을 누비는 등 친근하게 소통해 훈훈함을 더했다.

게다가 Y자 모양의 대형 무대를 바탕으로 본무대, 보조무대, 회전무대 등 대규모 공연장에 걸맞은 다양한 무대 구성으로 보는 재미를 더했으며, 현란한 조명, 레이저, 폭죽 등을 활용해 한층 입체감 넘치는 공연을 연출, 시종일관 시선을 압도하는 고퀄리티 공연을 선보여 현장을 뜨겁게 달궜다.

한편, 이번 공연은 28~29일 양일간 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 등 일본 전국 160여개 영화관에서 공연 실황을 생중계하는 라이브 뷰잉으로만 총 8만명이 관람해 현지 팬들의 높은 관심을 입증했다.

anjee85@sportschosun.com