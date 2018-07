美 CNN, 승리 집중조명 "톱스타가 한반도 빅뉴스 다뤘다"

[스포츠조선 김영록 기자]미국 CNN이 승리의 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오를 집중 조명했다.

CNN은 30일(현지 시간) 'Big Bang's Seungri takes on Trump-Kim summit with new video (새로운 뮤직비디오에서 북미 정상과 겨룬 빅뱅의 승리)'라는 제목으로 'WHERE R U FROM'의 뮤직비디오를 흥미로운 시각으로 분석했다.

CNN은 "빅뱅의 승리가 뮤직비디오를 통해 현재 한반도의 가장 민감한 뉴스인 북미 정상회담을 다뤘다"고 소개했다.

특히 "코러스 부분에서 김정은은 트럼프와 팔짱을 낀채 샴페인을 마시고 춤을 추고 있다"고 뮤직비디오의 한 장면을 강조했다.

CNN은 또 "사회적인 논평 수준에는 못미치지만, 승리의 뮤직비디오는 정치적 성향이 없는 한국의 K-Pop 속에서 민감한 주제를 다루고있다"며 남다른 의미를 부여했다.

지난 27일 공개된 이 뮤직비디오는 도널드 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 세기적 만남을 패러디한 장면이 초반부터 시선을 강탈한다.

세계 각국의 정상회담장을 배경으로 여러 정상들이 화합을 이루지 못하자 헌병 제복을 입은 승리가 인민 군복을 입은 송민호와 함께 한바탕 세계 축제를 유도하는 장면으로 이어진다.

CNN은 "승리는 빅뱅의 다른 멤버가 없는 상황에서도 성공적인 모습을 보여주고 있다"면서, 5년 만에 준비한 승리의 솔로 활동을 높이 평가했다. CNN의 이날 보도에 앞서 미국 빌보드도 승리의 뮤직비디오를 극찬했다. "정치 풍자 중 역대 최고"라고 소개하며 비상한 관심을 보였다.

승리의 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오는 'YG 전자'를 연출한 박준수 PD가 메가폰을 잡았다.

특유의 B급 마이너 감성이 뮤직비디오에도 고스란히 담겼다. 장면 곳곳에는 정치 풍자와 패러디가 배치돼 웃음을 자아낸다.

승리는 오는 8월 4일~5일 오후 6시 서울 장충체육관에서 열리는 첫 단독 콘서트 'SEUNGRI 2018 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] in SEOUL x BC CARD' 준비에 매진하며 구슬땀을 흘리고 있다.

