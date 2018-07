"시크X섹시"…'컴백 D-3' 아이콘 바비X진환, 리릭 포스터

[스포츠조선 조윤선 기자] 아이콘이 컴백 D-3 카운트다운에 돌입한 가운데, 멤버 바비와 진환의 새로운 리릭 포스터가 전격 공개됐다.

이번 포스터에는 타이틀곡 '죽겠다' 중 오늘(30일) 오전에 뮤직비디오 티저로 살짝 공개된 '죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 남아 날 괴롭힌다' 가사 부분과, '가슴 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가'라는 한 소절이 추가로 베일을 벗어 완곡에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.

YG엔터테인먼트는 이날 오전 '죽겠다' 곡 일부가 공개된 뮤직비디오 티저에 이어, 오후 2시 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 바비, 진환의 리릭 포스터 2장을 게재했다. 앞서 공개된 리더 비아이, 구준회에 이어 색다른 매력을 선사한다.

바비는 파격적인 헤어스타일 변신과 더불어 불꽃 튀는 눈빛은 강인한 인상을 준다. 무심한 듯 시크한, 카메라를 뚫어지게 쳐다보는 모습은 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡는다.

팀 내 맏형 진환 역시 초록빛 헤어스타일로 신선함을 안기고 있다. 오뚝한 콧날, 날렵한 옆선은 조각상을 연상케 한다. 평소 귀여운 외모로 팬들에게 '요정'으로 불리는 진환이 섹시함과 남자다움을 한껏 발산하고 있다.

뮤직비디오 티저 영상이 공개된 이후라서 가사를 한 소절씩 담은 멤버별 리릭 포스터에 더욱 관심이 집중되고 있다.

타이틀곡 '죽겠다'는 빠르고 강렬하지만 슬픈 곡으로, 아무렇지 않게 넘겨버린 이별이 그토록 아픔을 줄지 몰랐다고 고백하는 남자의 이야기를 담았다. 헤어진 후 무심코 뱉게 된 '죽겠다'라는 무겁고도 짧은 단어를 통해 그 마음을 녹여냈다.

아이콘의 새로운 미니 앨범 'NEW KIDS:CONTINUE'는 지난해 5월 'NEW KIDS:BEGIN'과 올해 1월 'RETURN'를 잇는 3부작 완결판이다. 타이틀곡 '죽겠다'와 서브 타이틀곡 '바람'을 비롯해 'ONLY YOU', '칵테일', '줄게' 등 총 5곡이 수록됐다.

지난 1월에 발표한 메가히트곡 '사랑을 했다' 신드롬이 전 세대에게 사랑받으며 이어지고 있는 가운데, 8월 2일 초고속 컴백을 예고한 아이콘.

이번에는 새로운 음악뿐만 아니라 해외 투어까지 개최하며 전 세계 팬들과 만날 예정이다. 8월 18일 오후 5시, 서울 올림픽공원 체조경기장에서 'iKON 2018 CONTINUE TOUR'의 첫 포문을 연다.

supremez@sportschosun.com