폭염도 이긴 경기도 장애인X비장애인 어울림 컬링,인천B팀 우승

휠체어컬링 선수들과 비장애인 컬링 선수들이 폭염을 뚫고 어울림 컬링 대회를 통해 하나 됐다.

대한장애인컬링협회(회장 최종길)은 28일 경기도 의정부컬링장에서 '장애인-비장애인 우리는 하나', 'we go together' 라는 슬로건 아래 장애인 비장애인 선수 및 관계자 150여 명이 참석한 가운데 어울림 컬링대회를 개최했다. 경기도장애인체육회 주최, 경기도장애인컬링협회 주관으로 열린 이번 대회는 작년에 이어 두 번째 열리는 대회이다. 의정부 컬링장 개장 이후 장애인과 비장애인이 함께하는 화합과 소통의 장으로 처음 열린 전국대회에서 컬링인들은 경쟁이 아닌 도전, 노력, 화합의 스포츠 정신 아래 하나가 됐다.

이번 대회에는 경기도 소속 휠체어컬링 선수뿐 아니라 인천 상록수, 강원 바우스톤, 충북장애인컬링, 상군 보훈(서울), 대한장애인컬링협회 신인선수 등 다양한 지역 팀들이 참가했다. 비장애인 컬링선수로는 경기도청, 경기도 남자컬링팀, 경기도 믹스더블팀, 의정부고, 송현고, 민락중, 의정부중, 회룡중 등 경기도 팀들과 춘천시청 여자 컬링팀이 출전했다.

송현고 선수 김유나는 "장애인 컬링팀과 처음 해보는 시합이었지만 너무나 재미있었다. 장애인 컬링팀과 비장애인 컬링팀이 모두가 하나가 되어 허물없이 어울리는 뜻깊은 시간이었다"는 소감을 전했다. 휠체어컬링 '롤링스톤' 선수 백혜진 역시 "함께 어울려 시합을 해보니 웨이트감을 빨리 찾을 수 있어 경기력에 많은 도움이 됐다"고 말했다.

한편 경쟁보다 어울림에 초점을 맞춰 진행된 이번 대회에서 스킵 정영석, 정영기, 강제분, 임서린,.김지수로 구성된 인천B팀이 우승을 차지했다. 상군A팀이 2위, 스콜피언스A팀이 3위에 올랐다.

최종길 대한장애인컬링협회 회장과 윤여묵 경기도장애인컬링경기연맹 회장은 "장애인과 비장애인들이 컬링을 통해 공감대를 느낄 수 있는 화합과 소통의 장인 이와 같은 행사가 더욱 활성화되길, 앞으로도 지속적으로 이어지길 바란다"는 소망을 전했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com