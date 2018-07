[종합]'인기가요' 트와이스, 에이핑크-마마무 걸그룹 대전서 1위

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 걸그룹 대결에서 트와이스가 1위를 차지했다.

29일 방송된 'SBS 인기가요' 7월 마지막 주 1위 후보에는 트와이스의 '댄스 더 나잇 어웨이', 에이핑크의 '1도 없어', 마마무의 '너나해'가 올랐다.

이날 트와이스가의 '댄스 더 나잇 어웨이'가 1위에 올랐다. 방송출연을 못 한 트와이스의 트로피는 3MC가 대신 전달하겠다고 밝혔다.

트와이스는 지난 26일 TWICELAND Zone 2 in 쿠알라룸푸르 콘서트 참석차 인천국제공항을 통해 출국했다.

밴드 FT아일랜드가 여섯 번째 미니 앨범 '왓 이프(WHAT IF)'로 컴백했다. 타이틀곡 '여름밤의 꿈'은 청량감 있고 시원한 일렉 기타 사운드와 파워풀한 리듬이 어우러진 곡으로 한 여자에게 첫눈에 반해 애타게 그리워하는 남자의 마음을 가사로 담았다. 보컬 이홍기의 목소리에 이재진, 송승현의 목소리가 더해져 여름 날의 달콤함과 설렘, 애절함을 전달했다. 이 외에도 FT아일랜드는 '파라다이스' 무대도 선보였다.

한층 성숙해져 돌아온 라붐은 1년만에 선보이는 5번째 싱글앨범의 타이틀곡 '체온'을 공개했다. 라붐은 기존의 상큼발랄한 모습이 아닌 성숙하고 여성스러운 모습으로 변신, 라붐의 색다른 매력이 시선을 사로 잡았다.

보이그룹 백퍼센트도 푸른 바다라는 뜻을 담은 곡 청량한 서머송 'Grand Bleu(그랑블루)'로 무더위를 시원하게 날렸으며, 카드(KARD)는 'Ride on the wind'로, 부드러운 음색의 소유자 정세운은 'something'으로, 인투잇은 'Sorry For My English'로 무대에 올랐다.

한편 이날 방송에는 승리, FT아일랜드, 트리플H, 세븐틴, 마마무, 라붐, 백퍼센트, 여자친구, 모모랜드, 온앤오프, 레이디스코드 애슐리, 카드, 구구단세미나, 정세운, 청하, 인투잇, 세러데이, 신현희와김루트 등이 출연했다.

