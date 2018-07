아이콘 컴백 D-4, 비아이의 치명적인 눈빛 '팬심 저격'

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 컴백을 나흘 앞둔 아이콘의 비아이가 치명적인 눈빛으로 팬들의 심장을 저격했다.

YG엔터테인먼트는 오늘(29일) 오전 11시, 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 새 미니앨범 'NEW KIDS:CONTINUE'를 발매를 앞둔 아이콘 비아이의 D-4 리릭 포스터를 공개했다.

포스터에는 비아이의 포트레이트와 함께 이번 타이틀곡 '죽겠다'의 영문명인 'KILLING ME'와 더불어 "해방감과 새로운 만남 뒤에 남는 건 허탈한 마음"이라는 가사가 일부 공개돼 시선을 잡는다.

의미심장한 표현에서 웰메이드 가사로 유명한 아이콘이 이번에는 어떤 감성을 터뜨릴지 기대감이 한층 높아지고 있다.

비아이는 리릭 포스터에서 우수에 찬 치명적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 레드 컬러로 의상과 헤어스타일에 포인트를 줘 감각적이고 세련된 인상을 준다.

'죽겠다'는 빠르고 강렬하지만 슬픈 곡으로, 아무렇지 않게 넘겨버린 이별이 그토록 아픔을 줄지 몰랐다고 고백하는 남자의 이야기를 담았다. 헤어진 후 무심코 뱉게 된 '죽겠다'라는 무겁고도 짧은 단어를 통해 남자의 마음을 녹여냈다.

이번 신보 'NEW KIDS:CONTINUE'는 지난해 5월 'NEW KIDS:BEGIN'과 올해 1월 'RETURN'를 잇는 3부작 완결판이다. 타이틀곡 '죽겠다 (KILLING ME)'와 서브 타이틀곡 '바람 (FREEDOM)'을 비롯해 'ONLY YOU', '칵테일 (COCKTAIL)', '줄게 (JUST FOR YOU)' 등 총 5곡이 수록됐다.

아이콘은 지난 1월 26일 발표한 '사랑을 했다'로 43일 실시간 차트와 6주 연속 주간차트 정상을 장악하며 데뷔 이래 최고 전성기를 누렸다. 이후 8월 2일 초고속 컴백을 확정하며 하반기 또 한번의 메가히트를 정조준 한다.

새 음악으로 돌아오는 아이콘은 오는 8월 18일 오후 5시, 서울 올림픽공원 체조경기장에서 'iKON 2018 CONTINUE TOUR'의 첫 포문을 열고 팬들과 호흡한다.

