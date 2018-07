[리뷰] 밥 딜런 이스 낫 데어

앙코르 첫 곡은 예정돼 있었다. '블로잉 인 더 윈드(Blowin' in the Wind)'. 그런데 아이리시 풍으로 편곡돼서인지 익숙한 멜로디가 아니었다.



8년 만인 27일 오후 서울 올림픽공원 체조경기장 무대에 오른 미국 포크록 싱어송라이터 밥 딜런(77)을 향해 외치고 싶은 말을 겨우 삼켰다. "제가 아는 곡이 아닙니다"라고.



북대서양의 민속적이며 경쾌한 기운이 느껴지는 편곡은 이국적이었다. 하지만 머릿속에 판박이 스티커로 새겨놓은 듯한 원곡의 아우라는 어찌할 것인가.



불분명하게 흘러 발음하는 딜런의 가창법 때문에 가뜩이나 들리지 않는 영어 가사에 시적인 것을 운운하며 감탄할 새도 없었다. 앙코르 2번째 곡이자 이날 2시간의 러닝타임에 마침표를 찍은 '발라드 오브 어 신 맨'도 마찬가지였다. 이날 공연의 두 번째 곡으로 가객 김광석이 '두 바퀴로 가는 자동차'로 번안해 부른 노래의 원곡인 '돈트 싱크 트와이스, 잇츠 올라이트'도 역시나였다.



그런데 딜런은 항상 그랬다. 콘서트를 찾은 팬들은 항상 '왜 모르는 노래'만 부르냐고 뾰로통해질 정도로 딜런은 과한 편곡을 한다. 돌이켜보면 2010년 첫 내한공연 때도 그랬다.



딜런이 누군가의 기대를 저버리는 '배신의 아이콘'임을 다시 절감한다. 1960년대 중반 포크에 록을 결합한 음악을 발표하며 포크 팬들로부터 '배신자"라는 비난을 받았을 때가 지난한 역사의 시작일까.



1965년 '뉴 포트 포크 페스티벌' 당시 딜런이 어쿠스틱 기타를 버리고 일렉트릭 기타를 연주한 시발점인 '라이크 어 롤링 스톤(Like A Rolling Stone)'이 바로 그 곡이다. 순혈 포크주의자들에게는 외면받았지만 '포크록의 전설'로서 첫발을 내딛게 만든 노래다.



콘서트 내내 떠오른 영화 '아임 낫 데어'(감독 토드 헤인즈·2008)가 대중에 대한 딜런의 배신감 속성을 가장 잘 상징한 작품이다. '아임 낫 데어'는 배우 6인이 딜런을 연기했다. 딜런의 시시각각 변하는 모습을 그린다. 이마저도 사실이 아니다. 상상과 추정으로 그려낸 것이다.



이날 공연장을 찾은 대다수 관객은 2016년 노벨문학상 이후 딜런에 대한 고정 관념이 더 굳어졌을 것이다. '음유시인' 딜런의 첫 공연을 보는 이들의 상당수는 허스키한 목소리로 시적인 영어 가사를 나지막하게 읊는 거장의 모습을 떠올렸을 것이다. 그런 딜런의 모습을 그리고, 그런 모습을 보고 싶어서, 그런 모습을 상상한 것이다.



그러나 딜런은 기대를 역시 저버렸다. 가창력, 감미로움은 있지 않았다. 공연 연출도 흥미롭지 않았다. 흔한 대형 스크린 하나 없었고, 무대 연출이라고 할 것은 꺼지고 켜지는 조명 십수 개가 전부였다. 움직임도 거의 없이 대부분 건반 앞에 앉아 노래하거나 하모니카를 불었다. 인사말은 물론 멘트 하나 없었다.



'귀를 위한 시'의 명성도 확인하기 힘들었다. '올 얼롱 더 와치 타워(All along the watch tower)'로 시작한 이날 공연의 대다수 곡의 노랫말은 딜런의 흘러부르기 창법과 바꿔치기 기교로 인해 어느 '영어 듣기평가'보다 난해했다. 어느덧 여든이 다 됐으나 목소리는 걸걸했다. 체조경기장 리모델링 후 첫 공연이라 건물에 사운드가 길들여지지 않아서인지 음향도 비교적 부드럽지 않았다.



하지만 2시간 내내 자리를 뜰 수가 없었다. '뮤지션 첫 노벨문학상'이라는 아우라 때문인지, 거장에 대한 예우 때문인지, 과연 가사를 알아들을 수 있는 곡이 있을까라는 인내심 때문인지 몰라도 이날 무대에는 끄는 힘이 있었다.



국내에 '고엽(枯葉)'으로 알려진 샹송가수 이브 몽탕의 원곡 '오텀 리브스(Autumn Leaves)'를 부를 때 특히 먹먹했다. 이날 거의 유일한 무대 동선이었는데 딜런은 무대 한 가운데서 스탠딩 마이크를 들고 노래했다. 가마솥더위 영향으로 밤에도 더운 기운을 내뿜는 공연장에서 가을의 고적한 청취를 느끼게 하는 것은 아무나 할 수 있는 일이 아닌다.



하이라이트는 아델이 리메이크해 최근 세대에게 알려진 '메이크 유 필 마이 러브'. 전매특허인 하모니카 연주를 곁들인 이 서정적인 곡에서 위로를 한껏 삼켰다. '세상의 짐이 너무 버거울 때' 딜런의 노래를 또 들을 이 유다.



7000석 규모 공연장을 가득 채운 관객은 기립 박수를 보냈다. 여든 살에 가까운 나이를 감안, 마지막 만남일 수도 있다는 아쉬움도 함께 묻어났다. 다시 한 번 '아임 낫 데어(I'm Not There)'의 반복. 팬들이 저마다 감동 받아 생각해온 딜런은 저 딜런이 아닐 수 있다. '히스 낫 데어(He's not there)', 그 배신이 딜런이다.

