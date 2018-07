[팩트체크] 한국 청와대 vs 미국 백악관, 어디가 더 클까

미국 ‘대통령 부서’는 청와대와 국무총리실 더한 조직

‘대통령 부서’내 백악관 비서실과 청와대 비교해야



청와대가 27일 문재인정부 2기를 맞아 더 커지고 강해졌다는 지적에 대해 정원 비교표까지 제시하면서 정면반박에 나섰다. ‘미국의 백악관보다 크다’는 비판에 대응하기 위해서다. 이 과정에서 ‘백악관’조직 규모를 둘러싸고 청와대는 언론・학계와 다소 다른 기준을 제시해 혼선을 일으키고 있다.



청와대는 이날 ‘현재 청와대 비서실 정원이 2017년 기준 백악관 비서실 정원보다 많다’는 지적에 대해 보도참고자료를 내고 “백악관 비서실과 비교하여 우리나라 대통령비서실 인원이 많지 않다”며 “국가별 특성에 따라 대통령 비서실의 조직 및 인력운용에 차이가 있을 수 있다”고 반박했다.



그러면서 “미국 백악관은 보좌기능의 비서실, 현장관리, 행정지원, 경제보좌관, 부통령실 등으로 분리하여 운영하고 있다”며 “반면 청와대는 대통령비서실 정원 내에 보좌기능, 현장관리, 행정지원, 경제보좌관 등을 포함하고 있다”고 덧붙였다.





청와대 제공

청와대는 2018년도 미국 대통령 집행부 예산서(Executive Office of the President)를 근거로, 비서실(The White House) 정원 450명(2017년은 372명 운용), 현장관리(Executive Residence) 96명, 안보실(NSC) 70명, 행정지원(Office of Administration) 242명, 경제보좌관(Council of Economic Advisor) 28명, 부통령실(Office of the Vice President) 25명 등 총 911명이 미국 대통령 참모 조직의 정원이라고 주장했다. 특히 미국 무역대표부(USTR) 등 위원회 인원을 포함시킬 경우 이 수는 1932명까지 늘어난다고도 했다.



이어 우리나라 청와대 조직은 비서실 443명, 안보실(NSC 포함) 47명 뿐이고, 현장관리, 행정지원, 경제보좌관 등 유사 직제는 모두 비서실 정원에 포함돼 490명에 그친다고 주장했다.



그러나 이같은 청와대측 주장과 달리, 미국 대통령 부서(presidential branch)는 우리나라의 국무총리실 조직 등과 유사한 대통령 집행부(Executive Office of President) 조직과 백악관 백악관 비서실(White House Office) 조직으로 이원화 되어 있기 때문에, 백악관 비서실 중심으로 분석해야 한다는 반론이 있다.



한국과 미국의 대통령 참모 조직을 연구한 신현기 박사의 2015년 연구에 따르면, 대통령 집행부는 미국에만 있는 조직이다. 우리나라 국무총리실 조직과 각종 대통령 직속 기구 및 위원회를 포괄한 것과 유사한 성격으로, 주로 직업 관료로 이뤄진 기구다.



반면 백악관 비서실은 대통령이 임의로 임명할 수 있는 정무직을 주축으로 한 순수 대통령 참모조직이다. 우리나라의 청와대 비서실에 해당하는 조직이 바로 이곳이다.



앞서 소개한 청와대의 이날자 보도참고자료는 ‘Executive Office of President’는 ‘대통령집행부’ 대신 ‘백악관’으로 번역하고, ‘White House’는 ‘백악관’ 또는 ‘비서실’이라는 번역어를 뒤섞어 사용했다. 특히 ‘백악관 및 대통령비서실 조직비교’ 표에서는 다른 부서의 원어는 모두 병기했지만 유독 ‘비서실’이라는 표현에서는 White House라는 원어를 누락했다.





미국과 한국의 대통령 참모조직 / 신현기 ‘민주화 이후 제도적 대통령의 재구조화에 관한 연구’ (2015)

최근 출판된 ‘청와대 정부’(후마니타스)를 통해 문재인정부 정부 운영의 문제점을 지적한 박상훈 박사는 이 책에서 “미국 대통령은 급여를 받는 이들 백악관 스텝의 목록을 매년 의회에 제출하는데 2014년에는 456명, 2016년 472명, 2017년에는 377명”이라며 “미국의 진보정치학자들은 이 숫자도 지나치게 많다고 생각하며 이 때문에 대통령이 거의 제왕에 가까운 권력을 누리고 있다고 비판한다”고 했다.



한편, 규모도 규모지만 청와대의 권력의 크기는 백악관과 비교할 수 없이 크고, 우리의 청와대가 백악관보다 훨씬 획일적이라는 점도 문제다.



박상훈 박사는 같은 책에서 “백악관의 대통령 보좌관이라고 해서 장관급의 지위를 갖는 것도 아니고, 입법이나 사법의 역할을 대신하겠다고 나서는 것도 상상할 수 없는 일임을 고려하면, 규모도 문제지만 권력의 크기 또한 우리의 청와대가 비교할 수 없이 크고 강력하다”고 주장했다.



이어 “백악관 내부에서는 대통령과 보좌관 사이에 논쟁도 있고 갈등도 있다”며 “그에 비해 청와대에서 대통령과 비서실 사이의 갈등과 논쟁은 상상하기 어렵다. 청와대에는 대통령과 그 분신들만 있다”고 썼다.



특히 그는 “지금 청와대 가 대규모 인적 규모를 유지하면서 장관급 실장과 차관급 수석이 국무총리는 물론 장관을 지휘하는 역할을 하는 것은 특별한 현상”이라며 “사실상 청와대에도 장차관급 내각이 병렬적으로 또 하나 존재하는 셈이다. 비민주주의 정치체제를 연구했던 미국의 정치학자 아모스 펄무터는 권위주의 핵심적 특징을 병렬적 국가 기구가 별도로 존재한다는 것에서 찾았다”고 주장했다.