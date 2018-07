몬스타엑스 아이엠, 美유명 일간지 '시카고 트리뷴' 대서 특필

[스포츠조선 조윤선 기자] 몬스타엑스 아이엠이 미국의 유명 일간지 '시카고 트리뷴'(Chicaco Tribune)에 대서특필되며 '글로벌 대세'의 저력을 뽐냈다.

아이엠의 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "몬스타엑스의 멤버 아이엠이 월드투어 미국 시카고 공연 전인 지난 15일(이하 현지시각) 미국의 일간지 '시카고 트리뷴'의 지면을 화려하게 장식하며 집중 보도됐다"며 27일 이같이 밝혔다.

'시카고 트리뷴'은 미국의 10대 신문 중 하나로 오랫동안 미국 중서부 지방의 대변지 역할을 한 유명 일간지다. '시카고 트리뷴'은 이번 아이엠과의 단독 영어 인터뷰를 지면 1면에 걸쳐 소개했다. 특히 '시카고 트리뷴'과 아이엠의 인터뷰는 별도의 통역 없이 영어로만 이루어져 더욱 화제를 모았다.

해당 인터뷰에서 아이엠은 몬스타엑스의 미국투어와 음악 작업, 유년시절 등 다양한 이슈에 관해 언급했다.

'시카고 트리뷴'은 해당 보도를 통해 "몬스타엑스는 온 세계를 여행하는 것에 익숙한 그룹"이라며 "몬스타엑스의 콘서트는 7월 20일 시카고에서부터 8월 3일 로스엔젤레스까지 이어진다"고 몬스타엑스의 월드투어 미국 공연을 적극 소개했다.

첫 번째 해외 공연은 어디서 했냐는 '시카고 트리뷴'의 질문에 아이엠은 "홍콩"이라고 답하며 "모든 것이 처음이었고 너무 재미있었기 때문에 홍콩에서의 공연은 늘 기억에 남을 것이다"고 말했다. 특히 아이엠은 "우리가 할 수 있는 것을 보여준다는 것에 들떠 있었고 월드투어의 첫 도시였기 때문에 팬들을 위해 정말 열심히 공연했다"며 첫 해외 공연에 대한 감정을 전했다.

이어 아이엠은 한국어와 영어로 함께 랩을 하는 것에 대해 "외국어로 공연할 때 힘든 점은 크게 없지만 아무래도 발음이 제일 중요한 부분이다"라며 "리듬과 라임을 바꿀 수 있기 때문"이라고 밝혔다. 하지만 아이엠은 "유년시절을 미국에서 보냈지만 영어 실력을 더욱 늘리기 위해 꾸준히 공부하고 있다"라고 밝히며 "내가 영어로 가사를 쓰고 사용하면서 전보다 더 편해지고 있다"고 말했다.

또한, 아이엠은 몬스타엑스의 팬들이 몬스타엑스의 공연을 보기 위해 다른 도시를 찾아오는 모습을 보면서 "나도 시간이 된다면 드레이크, 위켄드 등 많은 가수들의 공연을 보러 여행하고 싶다"라며 음악인으로서의 열정도 비췄다.

이와 함께 콘서트를 오지 못하는 팬들을 위해서는 "어디에 있든 누구이든 내가 사랑한다"며 "기다려달라"고 말해 따뜻한 팬 사랑을 전하기도 했다.

이 밖에도 아이엠은 유년 시절 미국 생활을 비롯해 다채로운 이야기를 전하며 '시카고 트리뷴'을 1면을 꽉 채웠다.

최근 다양한 미국 언론 매체와의 인터뷰로 눈에 띄는 행보를 보이고 있는 아이엠은 그룹 몬스타엑스의 멤버로, 현재 '2018 MONSTA X WORLD TOUR THE CONNECT IN U.S.'(몬스타엑스 월드 투어 더 커넥트 인 미국)을 제하로, 미국 7개 도시를 아우르는 월드투어를 진행 중에 있다. 이에 아이엠은 유년시절 미국 생활 경험을 토대로 몬스타엑스의 모든 미국 스케줄을 통역 없이 완벽하게 소화하며 '글로벌 대세'로서의 입지를 더욱 굳히고 있다.

아이엠은 다양한 음악 작업으로 자신만의 음악적 스펙트럼을 넓혀가고 있다. 몬스타엑스의 데뷔 앨범인 미니 1집 'TRESPASS'(무단침입)의 수록곡 '출구는 없어'(No Exit)를 비롯해 'One Love'(원 러브),' 훔쳐(Steal Your Heart)','Blue Moon'(블루 문), '인터스텔라'(Interstellar) 등의 작사에 참여하며 데뷔 초부터 눈에 띄는 음악 실력으로 대중들의 높은 관심을 얻었다.

이후 몬스타엑스의 앨범 타이틀 곡 '신속히'(RUSH), 'HERO'(히어로) 등 앨범에 지속적으로 참여하며 실력을 늘려갔고, 미니 3집 'THE CLAN pt. 1 'LOST'(더 클랜 파트 원 '로스트')부터는 모든 앨범의 전곡 랩 메이킹에 참여하면서 본격적인 음악 실력을 뽐냈다. 또한, 프로듀서이자 싱어송라이터 브라더수와 함께 싱글 '마들렌'을 발표, 믹스테잎 'Fly with me'(플라이 위드 미), 'WHO AM I'(후 엠 아이) 등을 공개하며 솔로 아티스트로서도 꾸준한 음악적 성장을 보여주고 있다.

한편, 몬스타엑스는 지난 5월 성료한 서울 콘서트를 시작으로 올해 8월까지 유럽, 아시아, 북미, 남미 등 전세계 20개 도시서 개최되는 월드 투어를 진행 중에 있다. 최근 몬스타엑스는 지난 6월과 7월 영국, 네덜란드, 스페인, 태국, 홍콩, 대만 등 총 6개 도시에서 유럽 투어와 아시아 투어를 성공적으로 마쳤다. 이후 몬스타엑스는 미국 시카고를 시작으로 뉴어크(Newark), 애틀랜타 등 미국 7개 도시와 멕시코 몬테레이 등 라틴아메리카 4개 도시를 도는 북·남미 월드투어를 이어가고 있다.

