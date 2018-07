샤이니, 日 도쿄돔 팬미팅 성황 '글로벌 K-POP 리더'

[스포츠조선 남재륜 기자] '글로벌 K-POP 리더' 샤이니(SHINee, SM엔터테인먼트 소속)가 일본 팬미팅을 성황리에 마쳤다.

샤이니는 지난 26일 일본 대규모 공연장 도쿄돔에서 'SHINee WORLD J presents ~ SHINee SPECIAL FAN EVENT ~'(샤이니 월드 제이 프레젠츠 ~ 샤이니 스페셜 팬 이벤트 ~)를 개최, 다채로운 무대와 이야기가 어우러진 공연으로 5만 5천여 관객들의 폭발적인 호응을 얻었다.

샤이니는 이번 팬미팅에서 신곡 'Sunny Side'를 비롯한 '데리러가 (Good Evening)', 'I Want You' 일본어 버전 등 오는 8월 1일 발매 예정인 일본 싱글에 수록된 3곡 무대를 최초 공개함은 물론, '네가 남겨둔 말 (Our Page)' 무대도 일본에서 처음 선보여 시선을 사로잡았다.

또한 샤이니 노래 중 팬들의 사전 투표를 통해 선정된 댄스, 발라드, 보고싶은 무대 TOP10을 발표하고, 'Everybody', 'Keeping love again', 'LUCKY STAR' 등 부문별 무대도 선사했으며, 멤버들이 선보이고 싶은 곡으로 꼽은 'Sherlock', '3 2 1', 'View', '君のせいで'(키미노세이데/너때문에) 무대까지 다채로운 매력으로 팬들을 매료시켰다.

더불어 샤이니는 새 싱글 발매에 앞서, 금일(27일) 0시 아이튠즈, 애플뮤직, 레코초쿠 등 각종 음악 사이트를 통해 타이틀 곡 'Sunny Side'의 음원을 선공개해 높은 관심을 얻고 있다.

한편, 샤이니는 오는 28~30일 총 3일간 일본 오사카 쿄세라돔에서 개최되는 'SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA'(에스엠타운 라이브 2018 인 오사카) 공연에 참석할 예정이다.

