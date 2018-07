농어촌 중학생 진로 개발 지원 위해 아카데미 만들어

삼성물산





삼성물산의 ‘드림 투모로우’를 진행 모습. 봉사단원들이 현지 학생들과 ‘나의 꿈 그리기’ 수업을 하고 있다. / 삼성물산 제공

삼성물산은 건설·상사·패션·리조트 4개 부문의 전문성을 활용해 국내외 도움이 필요한 곳곳에서 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히 '미래세대, 지역사회, 환경'의 3대 분야를 중심으로 4개 부문이 함께 실천하는 전략을 수립해 일관된 방향으로 사회공헌 활동을 펼치고 있다.



삼성물산은 지난해부터 미래세대의 직업 체험, 진로 개발을 지원하기 위해 중학교 1학년 자유학기제와 연계된 '주니어 물산 아카데미' 프로그램을 대표 사회공헌 사업으로 운영하고 있다. 학생들은 한 학기 동안 주어진 미션을 수행하며 현재의 직업을 체험하고 미래사회를 그려보게 된다. 보드게임을 통해 학생들이 건설·상사·패션·리조트 사업의 다양한 직업을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 했다. 또 다양한 IT 도구를 활용해 자신의 방, 학교 등에서 개선돼야 할 것들을 직접 찾아보고 만들어 보는 활동으로 구성돼 있다. 학생들은 학기 중에 4개 부문 사업장에서 진행되는 체험학습을 통해 삼성물산 임직원과 만나게 되고, 최종 미션인 메이커 축제에서는 학생들이 직접 미래사회에 필요한 서비스나 제품을 제작해 발표하고 공유하는 행사를 갖는다. 이 프로그램은 공모를 통해 선정된 농어촌 중학교를 대상으로 시행되며 올 하반기부터는 대상 학교를 10개 교로 늘리는 등 사업을 점차 확대해 나갈 계획이다.



삼성물산은 사업 부문별로도 특성에 맞는 미래세대 지원 활동을 펼치고 있다.



건설부문은 2015년부터 초등·중학생의 눈높이에 맞춰 건설과 관련된 교육과 진로 탐색 기회를 제공하는 사회공헌 교육인 '주니어건설아카데미'를 진행하고 있다. 학생 1418명이 래미안갤러리와 세이프티 아카데미를 방문해 건설 전문가인 임직원의 지도로 실습 중심의 교육을 경험했다.



상사부문은 다문화 가정 아동들이 자신감과 희망을 갖고 훌륭한 성인으로 성장할 수 있도록 '다문화 가정 아동 지원 사업'을 펼치고 있다. 2006년 한국펄벅재단과 지원 협약을 맺은 이래, 저소득층 다문화 가정 아동에게 매월 장학금을 지원하는 사업과 더불어, 다문화 가정 아동과 임직원 가족이 함께하는 역사교실(Go(古) Together), 문화 탐방(Walk Together) 등 다각적인 지원 활동을 시행하고 있다.



패션부문은 2006년부터 저소득층 아동들의 개안(開眼) 수술을 돕기 위한 '하트포아이(Heart For Eye)' 캠페 인을 벌이고 있다. 사랑과 나눔의 메시지를 담은 캠페인 의류를 제작해 판매하고, 이를 통해 조성된 기금과 삼성서울병원 의료진의 도움으로 2017년까지 337명의 시각 장애 아동들이 사시 교정 수술, 의안 삽입 수술 등의 치료를 받아 빛을 보게 됐다.



리조트부문은 국내 기업 최초로 2004년부터 희귀·난치성 질환을 앓는 아동을 지원하는 사업을 진행해오고 있다.