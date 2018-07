승리, 'WHERE R U FROM' 뮤비 27일 공개…"B급 감성 충만"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 승리가 B급 감성 충만한 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오의 티저를 깜짝 공개했다.

서브 타이틀곡인 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오는 승리의 첫 솔로 정규 앨범 'THE GREAT SEUNGRI'를 발표한 지 일주일만인 오는 27일 오전 9시 베일을 벗는다.

YG엔터테인먼트는 26일 오후 2시 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 첫 솔로 정규앨범 'THE GREAT SEUNGRI'의 서브 타이틀곡 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오 티저 포스터를 공개했다.

보통 타이틀곡과 서브타이틀곡 두 곡이 동시에 공개되지만, 예상치 못한 1주일 뒤에 발표하게 된 배경에 관심이 쏠리고 있다.

이번 'WHERE R U FROM' 뮤직비디오는 'YG 전자'를 연출한 박준수 PD가 메가폰을 잡았다. 특유의 B급 마이너 감성이 승리와 어떤 시너지 효과를 일으켜 유쾌함을 선사할지 기대감이 증폭된다. 포스터는 수트를 갖춰 입은 승리가 강인한 눈빛으로 아래를 바라보고 있어 궁금증을 자아낸다.

특히 포스터 속 '경고! 절대 기대하지 마세요', '병맛 뮤직비디오'라는 문구를 통해 어떤 뮤직비디오가 탄생될지 호기심을 불러일으킨다.

서브 타이틀곡인 'WHERE R U FROM'은 화려한 EDM 댄스곡으로 전 세계 어디에서나 통용되는 'WHERE R U FROM'이라는 키워드로, 남녀노소 모두에게 유쾌함을 선사한다. 위너 송민호가 피처링 지원 사격에 나서 특별한 색깔을 더했다.

지난 20일 공개된 승리 'THE GREAT SEUNGRI'는 공개 직후 아르메니아, 브루나이, 불가리아, 캄보디아, 에콰도르, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 페루, 필리핀, 사우디아라비아, 싱가포르, 타이완, 태국, 베트남 등 15개국 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 1위에 등극하며 글로벌 파워를 발휘했다.

또, 중국 최대 음원사이트 QQ뮤직 유료 앨범 일간 판매와 주간 판매 순위에서 1위에 오르며 중화권 음악팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

SBS '미운 우리 새끼', JTBC '아이돌룸' 등 각종 예능에서 다양한 매력을 뽐내며 연일 화제의 중심에 있는 승리는 오늘 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 솔직한 입담을 선사할 예정이다.

