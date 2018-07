'컴백' 지코, 새 싱글 티저 대방출…30일 오후 6시 전격 발매

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 그룹 블락비의 지코가 1년 만에 솔로로 돌아오는 가운데 감각적인 티저 공개로 기대감을 끌어올리고 있다.

소속사 세븐시즌스 측은 지난 23일부터 사흘간 공식 SNS 채널에 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매될 지코의 새 싱글 티저 이미지를 전격 공개했다.

공개된 첫 번째 이미지는 풀과 꽃이 무성하게 피어있는 정원을 배경으로, 비비드한 옐로우 색감의 벽과 엘리베이터를 연상시키는 의문의 공간이 눈에 띈다. 살짝 열린 엘리베이터 너머로 또 다른 세계가 열려있는 것을 암시해 궁금증을 유발했다.

이어 공개된 이미지에는 문이 열리고 우주 공간에 선명히 떠있는 지구와 붉게 수놓아진 들판의 모습이 담겼으며, 마지막 이미지는 붉은 들판에서 자유롭게 뛰놀고 있는 인물의 천진난만한 뒷모습이 눈길을 사로잡았다. 순차적으로 공개된 세 장의 티저는 다채로운 색감의 콜라주를 통해 빈티지한 무드를 극대화, 아날로그 판타지 감성을 깨우는 신비로운 분위기로 지코가 음악으로 펼쳐낼 상상의 나래를 기대케 했다.

특히 이번 싱글은 지코가 솔로로는 두 번째 미니앨범 'TELEVISION(텔레비전)' 이후 약 1년 만에 발매하는 곡으로, 독보적인 음색의 뮤지션이자 '음원퀸' 아이유가 힘을 보태 전무후무한 역대급 시너지를 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.

한편 아이유가 참여한 지코의 새 싱글은 오는 30일 오후 6시 발매되며, 지코는 오는 8월 11일과 12일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 첫 단독 콘서트 'ZICO "King Of the Zungle" Tour in Seoul(지코 "킹 오브 더 정글" 투어 인 서울)'을 시작으로, 9월 및 10월에 월드투어를 개최한다. 서울 공연 티켓은 온라인 예매 사이트 예스24에서 예매 가능하다.

