'D-1' 인투잇, 디스코 열기 속으로~ 여름밤 화끈한 '청춘 스웩'

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 보이그룹 인투잇(IN2IT)이 컴백을 하루 앞두고, 새 싱글 앨범 '인투 더 나이트 피버(Into The Night Fever)'의 하이라이트 메들리를 공개했다.

인투잇은 오늘(25일) 0시, 공식 SNS를 통해 타이틀곡 '쏘리 포 마이 잉글리쉬(Sorry For My English)'를 포함한 두 번째 싱글 앨범 '인투 더 나이트 피버'의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 임박을 알렸다.

공개된 영상에는 타이틀곡 '쏘리 포 마이 잉글리쉬(Sorry For My English)'을 비롯해 싱글 앨범에 수록된 3곡의 하이라이트와 인투잇의 화려해진 비주얼이 더해져 단번에 눈과 귀를 사로잡는다.

뜨거운 여름날 떠나는 설레는 여행 스토리를 담은 미디엄 템포의 팝 'It's U', 존 트라볼타의 영화 '토요일 밤의 열기'를 모티브로 한 퓨처 디스코 펑크 잼 장르의 타이틀곡 'Sorry For My English', 인투잇(IN2IT)이 팬 인투유(IN2U)를 항한 약속과 다짐을 담은 'Geronimo'까지 총 3트랙의 다채로운 곡들로 담아냈다.

타이틀곡 '쏘리 포 마이 잉글리쉬(Sorry For My English)'는 마일리 사이러스, 셀레나 고메즈, 조나스 브라더스의 프로듀서인 Drew Ryan Scott과 중국 유명 보이그룹 TFBOYS와 동방신기, 샤이니 등의 곡들을 작업해 온 프로듀싱 팀 Mr. Fantastic이 공동작업한 곡으로, 아직 각국의 인사말 밖에는 모르지만 순간을 즐기는 청춘들의 화끈한 밤의 이야기를 그린다.

앞서 첫 싱글 앨범 'SnapShot'으로 보깅 댄스를 선보였던 인투잇은 이번 신곡 '쏘리 포 마이 잉글리쉬'에서는 디스코에 도전, 대한민국을 디스코 열기로 후끈 달아오르게 할 예정이다.

한편, 인투잇은 26일 오후 6시, 두 번째 싱글 앨범 '인투 더 나이트 피버(Into The Night Fever)'를 공개하고 타이틀곡 '쏘리 포 마이 잉글리쉬(Sorry For My English)'로 본격적인 활동에 나선다.

olzllovely@sportschosun.com