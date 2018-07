"소년→남성美"…아스트로 신곡 '너잖아' 24일(오늘) 공개

[스포츠조선 조윤선 기자] 데뷔 3년차인 보이그룹 아스트로(ASTRO)가 애절한 감성을 담은 신곡 '너잖아'로 이전과는 다른 성숙한 남성미를 선보인다.

아스트로는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 스페셜 미니앨범 'Rise Up(새로운 모습으로 도약·비상)'을 공개한다.

이번 앨범의 타이틀곡 '너잖아(Always you)'는 애절한 가사와 함께 임팩트있는 사운드가 돋보이는 곡이다. 특히 아스트로 멤버들의 호소력 짙은 목소리와 파워 넘치는 안무가 인상적이다. 아스트로는 이번 앨범을 통해 비글미, 귀여운 매력을 지닌 소년에서 한층 더 성숙하고 완성도 높은 남자 아이돌로서 면모를 다졌다. '너잖아'는 히트메이커 이단옆차기의 프로듀싱 아래 EastWest, YOSKE, Bull$EyE, Design88 작곡가, 작사에는 아스트로의 리더 진진이 직접 참여해 완성됐다.

새로운 앨범 'Rise Up'의 또다른 수록곡 '너의 뒤에서(By Your Side)'는 아스트로 멤버들이 직접 작사에 참여했다. 익숙한 멜로디의 후렴구가 귓가에 맴도는 매력적인 곡이다. 이번 앨범에는 가슴 뛰는 비트가 당장 바다에 뛰어들 것 같은 시원함을 전달하는 '외친다(Call Out)'와 통기타 사운드의 오프닝이 차별화된 '내곁에 있어줘(Stay With Me)', 아스트로만의 색을 제대로 보여주는 'Real Love' 등 총 5곡이 수록됐다. 전체적으로 앨범 기획력과 구성에 완성도를 높여 소장가치를 높인다.

뿐만 아니라 공식 SNS를 통해 미리 공개된 앨범 자켓사진은 남성미 넘치는 아스트로의 새로운 모습을 보여줘 팬들의 기대감을 높인다. 파란 하늘을 배경으로 먼 곳을 응시한 여섯 남자들에게 어떤 음악적 스토리가 숨겨져 있을 지 기대를 모은다.

아스트로 멤버들은 "7개월의 공백 동안 끊임없이 응원의 메시지를 보내주신 팬 분들께 감사드린다. 이번 앨범에서 더 완성도 높은 음악으로 보답하기 위해 다양한 시도를 했고, 멤버들이 팬 분들을 생각하며 직접 작사에 참여, 우리들만의 목소리를 내기 위해 노력했다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 말했다.

한편, 아스트로의 스페셜 미니앨범 'Rise Up'은 24일 오후 6시 공식 발매되며, 타이틀곡 '너잖아' 뮤직비디오도 주요 음원사이트 및 유튜브를 통해 함께 감상할 수 있다. 아스트로는 오늘밤 11시 네이버 V앱 V쿠키 채널에서 'Rise Up' 발매를 기념해 눕방라이브를 진행할 예정이다.

supremez@sportschosun.com