[공식] MXM, 8월 14일 컴백 확정…데뷔 후 첫 정규앨범 발표

[스포츠조선 조윤선 기자] 소년과 남자의 경계를 넘나드는 매력 만점의 케이팝 듀오 'MXM (BRANDNEWBOYS)'이 오는 8월 14일에 대망의 첫 번째 정규앨범 'MORE THAN EVER'를 발표하며 전격 컴백한다.

그 동안 두 개의 미니앨범 'UNMIX'와 'MATCH UP', 그리고 더블싱글 'REMATCH'를 발표하고 한국은 물론 아시아 전 지역에서 성황리에 팬미팅 투어를 진행하는 등 활발한 활동을 펼쳐 온 MXM이 마침내 선보이는 첫 정규앨범 [MORE THAN EVER]는 'MIX-MATCH-MORE' 시리즈의 마지막을 장식하는 앨범으로, MXM이 데뷔 후 처음으로 내놓는 정규앨범인 만큼 앨범의 이름처럼 '그 어느 때보다 더' 성숙하고 완성된 MXM의 음악을 담기 위해 노력한 앨범이다.

특히, MXM이 앨범의 전체 프로듀서로 나서며 다수의 곡에 작사, 작곡으로 참여하는 등 다양한 음악적 변화를 시도, 또 한 번의 성장을 이뤄냈다.

소속사인 브랜뉴뮤직 측은 "그 동안 팬들이 함께해준 꽃길의 정점인 첫 정규앨범을 드디어 발표한다. 지난 1년간 꾸준히 성장한 MXM을 제대로 담기 위해 오랜 시간 공을 들인 앨범으로, 많은 케이팝 팬분들에게 MXM을 다시금 각인시키는 좋은 계기가 될 것이다"고 자신감을 드러냈다.

또 "정규앨범인 만큼 단독 콘서트 등 다양한 활동들을 준비 중에 있으니 '그 어느 때보다 더' 많은 관심과 사랑을 부탁드린다"고도 전했다.

자신들이 직접 프로듀싱한 첫 정규앨범 'MORE THAN EVER'로 다음 달 컴백 소식을 알린 MXM은 오는 9월에 자신들의 첫 단독 콘서트도 확정한 것으로 알려져 이들의 행보에 더욱 기대감이 증폭되고 있다

