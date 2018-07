[주간조선] '核 있는 평화' 최악의 시나리오 현실화되나

트럼프 플랜 B의 위험성

그렇다면 트럼프 대통령이 추진할 ‘플랜 B’는 무엇이 될 것인가. 무엇보다 트럼프 대통령의 발언들을 천착해볼 필요가 있다. 트럼프 대통령은 지난 7월 6일 김 위원장의 친서를 전격 공개하면서 “김 위원장의 아주 멋진 편지. 아주 위대한 진전이 이뤄지고 있다”고 트위터에 글을 올렸다.



미국 언론들은 김정은이 이 친서에서 비핵화라는 단어를 전혀 사용하지 않았다고 비판하자 트럼프 대통령은 “북한이 지난 9개월간 미사일 실험도, 핵실험도 실시하지 않았다”고 강조했다. 트럼프 대통령은 지금까지 북한의 풍계리 핵실험장 폐기를 비롯해 미군 유해 송환 및 미사일 엔진 실험장 폐기 약속 등을 성과라고 자랑해왔다. 특히 트럼프 대통령은 김정은과 정상회담을 한 자신의 결단이 “3000만, 4000만, 5000만명이 목숨을 잃었을 수도 있었던 전쟁을 막을 수 있었다”고 생색을 내왔다. 그러면서 트럼프 대통령은 7월 14일 영국 데일리메일과의 인터뷰에서 “나는 평화를 보길 원한다”면서 “우리는 (한반도에서) 전쟁을 없애고 있고, 실제로 전쟁에서 빠져나오고 있다”고 주장했다.

이런 발언들로 볼 때 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거에 내놓을 성과를 과시하기 위해 북한이 요구하는 종전선언과 평화체제 구축에 동의하면서 북한으로부터 핵탄두나 핵물질, ICBM 일부를 폐기 또는 반출하는 ‘프런트 로딩(front-loading)’ 조치를 얻어내는 것에 합의를 시도할 가능성이 있다.



트럼프 대통령은 미·북 정상회담 직후 기자회견에서 “북한의 비핵화가 20% 완료된다고 하더라도 되돌릴 수 없는 지점이 있을 것”이라고 밝힌 적이 있다. 트럼프 대통령은 한·미 연합군사훈련 중단이라는 중요한 조치를 일방적으로 결정한 만큼, ‘평화’를 앞세우면서 북한이 주장하는 종전선언과 평화체제 구축을 수용할 수도 있다. 물론 이 과정에서 연내 종전 선언을 목표로 내세운 문재인 대통령의 집요한 설득이 있을 것이다. 이 경우 트럼프 대통령으로선 ‘부분적인 비핵화’라는 북한과의 불완전한 합의를 해놓고 승리라고 포장할 수도 있다.

문제는 이런 합의는 말 그대로 북한을 핵보유국으로 인정해주는 결과가 된다는 것이다. 게다가 더욱 큰 문제는 미국 일각에서도 북한을 핵보유국으로 인정해야 한다는 주장이 제기되고 있다는 것이다. 안보문제 평론가인 아론 데이비드 밀러와 카네기 국제평화재단 선임연구원 리처드 소콜스키는 워싱턴포스트에 기고한 ‘트럼프는 핵보유국인 북한과 함께 사는 법을 배워야 한다(Trump should learn to live with a nuclear North Korea)’는 제목의 글(7월 11일자)에서 “트럼프 정부가 CVID 대신에 북한을 핵보유국으로 인정해 공존을 모색함으로써 한반도 평화와 안전을 도모할 수 있다”고 밝혔다.



이들은 “평화협정 체결, 관계정상화, 대다수 비핵화 목표 실현, 북한의 군사위협 감축, 북한의 세계경제 편입이 성공적으로 이뤄지면 미국과 세계가 북한의 핵보유라는 개념과 타협할 가치가 있는 게 아니냐”고 강조했다. 해리 카지아니스 미국 국가이익센터(CNI) 국방연구국장은 “트럼프 대통령에겐 △북한의 대량파괴무기를 없애기 위한 군사공격 △북한 봉쇄정책 또는 최대 압박 △북한을 핵보유국으로 인정하고 중국의 위협에 대응 등 3가지 옵션만 남았다”면서 “북한을 핵보유국으로 인정하는 것은 최악의 시나리오”라고 지적했다.

북한이 핵을 보유해도 한반도에 평화가 가능할 것인가. 김 위원장은 지난 4월 27일 판문점 남북 정상회담에서 문 대통령에게 “한민족의 한 강토에서 다시는 피 흘리는 일이 없어야 한다”면서 “결코 무력 사용은 없을 것임을 확언한다”고 밝혔다.



김 위원장의 이런 선의(善意)를 100% 신뢰한다고 해도 북한이 핵보유국으로 인정받는다면 한국의 안보는 ‘바람 앞에 등불’ 신세가 될 수밖에 없다. 핵보유국의 위협에 재래식 전력으로 대응할 순 없기 때문이다. ‘북핵 평화론’이나 ‘핵 있는 평화(nuclear peace)’는 한국의 입장에선 가장 위험한 시나리오다. 북한의 핵을 머리 위에 이고 ‘가짜 평화’ 속에서 북한의 의도대로 살 수는 없기 때문이다. 인도의 국부 마하트마 간디가 “평화가 길이다”라고 말했지만 평화의 전제조건은 북한의 비핵화여야만 한다.