[Why] 똑똑한 게 더 섹시한 시절이 왔다

[김현진의 순간 속으로]





이미지 크게보기 열 시즌 넘게 방영된 미드 ‘빅뱅 이론’은 귀여운 네 과학자가 주인공이다. 머리는 좋은데 감정적으로 미숙한 이들의 좌충우돌 실수담은 웃음 코드뿐 아니라 인간미까지 갖췄다. ‘너드-시크(nerd chic)’란 신조어를 탄생시키며 공대생들의 ‘범생다움’을 여실히 보여주는 에피소드들은 머리 식히고 웃기에도 안성맞춤. 이들의 매력을 아직 모른다면 이번 휴가는 ‘빅뱅 이론’과 함께해보는 건 어떨까/미국 CBS

이제 한창 여름이다. 어디로 떠나 볼까 생각하다가도 가는 곳마다 넘치는 것이 사람이기에 차라리 집에서 에어컨 틀고 쾌적하게 쉬고 싶다는 생각도 든다. 그럴 때 필요한 것이 재미있는 영화와 미드. 스릴이나 서스펜스도 좋지만 무조건 웃고 싶은 마음이 드는 당신을 위해 리스트를 마련했다.



먼저 '트로픽 썬더'. 무조건 웃기기만 하는 영화는 아니다. 로버트 다우니 주니어(로다주)가 2009년 아카데미와 골든글로브상 후보로 동시에 올랐으니 소위 '약빤' 연기를 기차게 해냈단 이야기. 톰 크루즈 역시 골든글로브에 노미네이트되었다. 영화를 보자. 한물 간 액션 배우 터그 스피드맨(벤 스틸러), 저질 몸개그 전문 코미디언 제프 포트노이(잭 블랙), 연기에 미친 배우 커크 라자러스(로버트 다우니 주니어)가 모여 영화를 찍지만 어째 좀 상태가 좋지 않다. 게다가 이 영화 시작 전의 가짜 예고편이 데굴데굴 구르며 웃게 만든다. '알파 치노'('알 파치노'가 아니다!)라는 래퍼가 CF를 찍고, 터그 스피드맨의 몇 번이나 우려먹는 블록버스터 영화에, 로버트 다우니 주니어가 토비 맥과이어(스파이더맨!)와 금지된 사랑에 빠진 '사탄의 뒷골목'(satan's alley)이라는 가짜 영화 예고편이 나온다.



이 황당한 예고편들이 끝나면 영화가 시작되는데 황당하게도 '로다주'는 흑인이다. 영화에서 흑인 역할을 맡았는데 연기에 몰입한답시고 흑인으로 성형수술을 해 버린 것이다. 이 정도로는 황당함이 아직 약한 수준이다. 내장과 피가 사정없이 질질 흐르는 전쟁 장면들, 감독이 지뢰를 밟고 사망하자 그냥 연기인 줄 알고 "이런 건 다 설탕으로 만든 가짜야!"라며 죽은 감독의 머리를 뻥 차 버렸다가 하얗게 질리는 배우들. 그런데 하필이면 베트남 전쟁을 배경으로 하여 진짜 같은 환경을 만들라는 충고 때문에 정말로 베트남 한복판에서 고립됐다 마약 재배 집단을 만나 살아남기 위해 싸우는 배우들의 고진감래는 안 웃고 배기기 힘들다. 영화가 끝날 때 제작자 레스 그로스먼은 사정없이 저질 댄스를 추는데, 특수 분장 때문에 이 사람이 톰 크루즈인지 알아보는 사람은 손에 꼽을 정도다. 아이스바를 빨면서 휴가의 한 귀퉁이를 내주기에 부족함 없는 영화다.



다음 타자는 '디스 이즈 디 엔드'(This is the end). 일단 출연진부터 짱짱하다. 제임스 프랭코, 조나 힐, 세스 로건, 제이 바루첼, 대니 맥브라이드, 크레이그 로빈슨, 제이슨 세걸, 에마 왓슨, 리한나, 아지즈 안사리, 민디 캘링, 마이클 세라, 폴 러드, 케빈 하트, 채닝 테이텀 등이 모두 그 자신으로 나온다. 감독 겸 배우 세스 로건은 LA 공항에서 친구인 제이 바루첼과 만난다. 오랜만에 만난 두 친구. 세스는 제이에게 오늘 밤 최고의 계획을 세워 놨다며 같이 차를 타고 자기 집으로 향한다. 세스의 새집에서 둘은 저녁 늦게까지 신나게 논다. 세스는 조심스레 자기 친구들이 모여있는 제임스 프랭코의 파티에 가자고 권한다. 소심한 제이는 세스하고만 놀고 싶었기 때문에 별로 기분이 좋지 않다. 호스트 제임스 프랭코가 둘을 반갑게 맞이하지만 제임스는 제이를 '조니'로 알고 있었다. 나중에 제이로 정정하지만 이미 제이의 기분은 안 좋은 상태. 그러다 둘은 편의점에 가면서 가볍게 말다툼하는데, 세스는 이 밤만 지나면 다 친해질 거라고 대충 넘긴다. 제이는 세스에게 네가 날 따돌렸다면서 불평하고, 세스는 네가 새 친구들을 피하는 것이라고 주장한다. 이때 갑자기 편의점 창문이 일제히 깨지며 지진이 일어난다. 그 직후 별안간 푸른 빛이 천장을 뚫고 들어오더니 제이, 세스, 점원을 제외한 모두를 감싸고는 하늘로 데려간다. 제이와 세스는 패닉 상태로 편의점을 빠져나간다. 밖은 지진과 하늘로 올라간 사람들로 인한 참사와 사고, 남겨진 사람들의 혼란으로 난장판이 벌어지는 중이었고, 대혼란 속에서 구사일생으로 살아난 제이와 세스는 제임스네로 돌아간다. 그리고 아무도 제이의 말을 믿지 않는다. 그러다 다시 지진이 나서 싱크홀에 톱스타들이 여기저기 빠지고, 살려달라고 해도 서로 돕지 않는 스타들은 하나하나 죽어간다. 알고 보니 소위 '휴거'가 일어난 것. 푸른 빛으로 인해 하늘로 들려 올라간 사람들은 천국으로 가는 것이었다. 여기에서 제임스의 집에 남게 된 사람들은 도무지 어쩌면 좋을까? 여기부터는 영화를 보고 확인하시길.



세 번째 타자는 드라마다. 이미 열 시즌이 넘게 방영되어 장수 드라마 중 하나로 꼽히고 있는 '빅뱅 이론'. 아직도 안 봤다면 이번 여름에 침대에서 뒹굴며 보기를 강추한다. "똑똑한 게 섹시한 때가 왔다(smart is the new sexy)"고 외치는 이 드라마의 주인공들은 엄청난 미남·미녀는 아니다. 헤로인을 한 듯한 풀린 눈빛이 섹시하다는 '헤로인-쉬''라는 말처럼, '너드-시크(nerd chic)'라는 신조어를 만든 시트콤이기도 하다.





박사 셸던과 석사 레너드는 캘리포니아 공대(칼텍)에 근무하고 있다. 이들과 빼놓을 수 없는 짝꿍은 하워드, 인도인 라지가 옆집으로 새로 이사온 시골 출신의 금발 미녀 페니를 만나면서 일어나는 갖가지 이야기다. 처음에는 레너드가 페니를 짝사랑하면서 일어나는 일들, 미국 만화 열혈 팬인 네 사람이 현실 세상에 잘 적응하지 못하는 각종 에피소드가 웃음을 담당하지만 시리즈가 진행되면서 현실 세상에 가장 적응하지 못하는 셸던을 바라보게 된다. 텍사스주 출신에 어머니가 근본주의 기독교도인 그는 과학을 하는 사람이다 보니 어머니와도 잘 친해지지 못하고, 하는 일마다 엽기적이라 모든 사람이 다 학을 떼는 사람이다. 자기가 정한 각종 규칙에 하나라도 어긋나는 일은 견디지 못하고, 주변 사람을 들들 볶는 셸던이 여성 과학자 에이미를 만나 변화하는 모습은 보는 사람에게 빙그레 아빠 미소를 짓게 한다. 에이미 역의 배우는 원래 과학자였다는 점이 더 호감인데, 텔레비전에 나올 만한 전형적 미녀 배우가 아니라 뎌욱 매력적이다(스포일러 조심!).



아주 천천히, 느리게 진도를 나간 이 커플은 가장 최근 시즌에서 마침내 결혼식을 올리게 된다. 촉새처럼 온갖 경우에 다 할 말이 있는 셸던이 이 결혼 식의 맹세 장면에서 마침내 목이 메며 말이 막히는 장면이 있다. 그렇게 사랑에 빠진 셸던이 지금은 말이 나오지 않지만 평생 자기 인생을 써서 에이미를 행복하게 해 줄 거라고 다짐하는 모습을 보면 갑자기 사랑에 빠지고 싶어진다. 휴가 계획은 세우셨는지? 침대에 노트북을 안고 여름휴가를 보내기로 한 당신에게 조금이라도 도움이 되길. 그것 역시 근사한 휴가니까.