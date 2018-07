'뮤지컬 디바' 소냐, 낭독뮤지컬 '마리마 마리아'로 컴백

◇폭발적인 가창력의 소유자 소냐가 낭독 뮤지컬 '마리아 마리아'로 2년 만에 컴백한다. 지난 2016년 이 작품에서 열연 중인 소냐. 사진제공=HJ컬쳐

폭발적인 가창력의 뮤지컬 디바 소냐가 오는 28일부터 8월 5일까지 충무아트센터 중극장 블랙에서 공연되는 낭독뮤지컬 '마리아 마리아'로 컴백한다.

'마리아 마리아'는 성경 속 예수와 마리아의 관계를 마리아의 관점에서 풀어내면서, 자유를 꿈꾸며 성전노예 생활을 하는 마리아가 예수를 만나 진정한 믿음과 사랑을 깨닫는 과정을 아름다운 음악에 담아 펼쳐낸다. 제10회 한국뮤지컬대상 4관왕(작품상, 여우주연상, 작사극본상, 작곡상), 2006년 뉴욕 진출 등 이례적인 기록을 남기며 누적 공연 890회, 누적 관객수 35만명을 기록 중이다. 2016년에는 드라마, 음악, 무대, 의상 등을 모두 새롭게 구성한 뉴 버전을 선보여 주목받기도 했다.

8대 마리아로 2008년 이 작품에 처음 출연한 소냐는 2016년 'All New Make Up! 마리아 마리아'까지 두 시즌 무대에 올라 고난도의 넘버를 완벽하게 소화해내며 저력을 보여줬다.

소냐는 뮤지컬 '렌트', '지킬 앤 하이드', '카르멘', '영웅' 등 굵직한 작품을 통해 파워풀한 가창력은 물론 섬세한 연기로 입지를 굳혀왔으며 최근 '복면가왕', '불후의 명곡' 등 다양한 방송 활동도 펼쳐왔다.

컴백 작품으로 '마리아 마리아'를 선택한 소냐는 "너무나도 사랑하는 작품인 '마리아 마리아'로 다시 무대에 오를 수 있어 무엇보다 기쁜 마음이다. 낭독뮤지컬이라는 새로운 형식으로 관객들과 더욱 가까이서 소통 할 수 있어 설레는 마음으로 열심히 준비하고 있다"고 기대감을 밝혔다.

이번 낭독뮤지컬은 배우의 호흡과 연기력을 가까이 느끼는 색다른 매력을 선사하면서 '마리아 마리아'의 대표곡인 '나의 남자', '당신이었군요.', '사슬에서 벗어나' 등으로 음악의 감동을 극대화할 예정이다.김형중 기자 telos21@sportschosun.com