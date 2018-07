'엠카' 에이스, 무더운 날씨 식혀주는 'Take me Higher'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 A.C.E(에이스)가 19일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 청량미 가득한 무대로 시선을 모았다.

이날 방송에서 에이스는 특유의 칼군무와 라이브 실력이 돋보이는 'Take me Higher'로 화려한 무대를 펼쳤다. 에이스는 마린룩을 연상시키는 패션으로 청량함을 더했다. 에이스는 완벽한 퍼포먼스로 사랑에 빠진 남자가 환상의 세계로 빠진 듯한 마음을 표현한 가사가 더해진 미디엄 템포의 얼터너티브 팝 곡인 'Take me Higher'를 완벽히 소화해냈다.

한편 이날 '엠카운트다운'에는 에이스, 경리, 골든차일드, 구구단 세미나, 김동한, 마마무, 마이틴, 모모랜드, 바시티, 세븐틴, 신현희와김루트, 에이핑크, 엘리스, 여자친구, 온앤오프, 청하, 타겟, 트리플 H, 트와이스, 프로미스나인 등이 출연했다.

