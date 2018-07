'피아노 맨' 빌리 조엘, 매디슨스퀘어가든 100회 공연 기록

세계적인 팝 스타 빌리 조엘(69)이 미국 뉴욕 매디슨스퀘어가든 100회 공연이란 기록을 세웠다. 미국 뉴욕 맨해튼에 있는 대형 체육관인 매디슨스퀘어가든은 미국 팝 문화의 메카이자 ‘꿈의 무대’로 불린다.



조엘은 18일(현지 시각) 저녁 100번째로 매디슨스퀘어가든 무대에 올랐다. 조엘은 이날 기자회견에서 “이곳에서 열린 공연에서 200만여 장의 표가 판매됐다. 인생 최고의 날이다”고 말했다. CBS는 “조엘은 무대 뒷편에서 그의 팀과 함께 축하 케이크를 잘랐다”고 전했다.



조엘은 이날 공연 전 CBS와 인터뷰에서도 “나는 매디슨스퀘어가든에서의 첫 공연을 기억한다. 그때는 내 인생의 전성기였다”며 “100회 공연의 의미는 공연을 마치고 나면 이해할 수 있을 것 같다”고 했다.





미국 팝 스타 빌리 조엘이 미국 뉴욕 매디슨스퀘어가든 100회 공연 기록을 세웠다. /조엘 페이스북

조엘은 ‘피아노 맨(Piano man)’ ‘저스트 더 웨이 유 아(Just The Way You Are)’, ‘무빙 아웃(Movin’ Out)’, ‘언 이노슨트 맨(An Innocent Man)’ 등 수많은 히트곡을 보유한 미국 팝 스타다. 그는 미 음반업게 최고 권위의 상인 그래미상을 5번 수상했다.



조엘은 1978년 12월 14일 처음 매디슨스퀘어가든 무대에 섰다. 조엘은 2014년 매디슨스퀘어가든의 상주 가수가 된 후에는 이곳에서 매달 콘서트를 열었다. 그는 2015년 7월 65번째로 이 무대에 서며 영국 팝 스타 엘튼 존이 기록했던 최다 공연 기록(64회)을 깼다. 조엘은 이곳에서 53번 연속 공연한 단독 기록도 갖고 있다.



뉴욕 브롱스크 출신인 조엘은 매디슨스퀘어가든에 남다른 애정을 표했다. 그는 2014년 매디슨스퀘어가든 상주 가수가 됐을 때 “매디슨스퀘어가든은 내가 힘들지 않게 갈 수 있는 곳이다. 내가 사는 곳에서 출퇴근할 수 있다”며 “우리는 그 ‘가든’을 사랑한다”고 했다.



이날 앤드류 쿠오모 뉴욕주지사는 조엘의 콘서트에 참석해 7월 18일을 ‘빌리 조엘의 날(Billy Joel Day)’로 선포했다. 쿠오모 주지사는 “빌리가 이런 놀라운 기념비적인 일을 해낸 것이 자랑스럽다”며 “앞으로도 계속 빌리의 공연을 보길 기대한다”고 했다. 그러면서 그는 “빌리는 전형적인 ‘뉴요커’”라며 “빌리와 그의 음악엔 진실성이 있다”고 했다.