'해체논란' 겜린 "파트너쉽 종료"vs민유라 "겜린 나태…후원금도 겜린이"

2018 평창올림픽 아이스댄스 국가대표로 사랑받은 민유라와 알렉산더 겜린이 팀 해체 위기에 놓였다.

겜린은 18일 자신의 인스타그램에 "2022년 베이징올림픽을 약속했지만, 민유라 선수가 3년간의 파트너십을 끝내기로 결정했음을 알려드린다"며 "너무 슬프고 안타까운 소식"이라고 전했다.

이어 "대한민국 국민으로 나라를 대표해 올림픽에 출전한 것을 영광으로 생각한다"며 "평창올림픽에 대한 추억을 소중하게 간직하겠다"고 전했다.

마지막으로 "경쟁력 있는 아이스 댄서가 될 때까지 저를 지지해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.

이후 민유라는 19일 인스타그램에 "많은 분들이 연락을 해주셔서 겜린이 SNS에 띄운 내용을 알게되었다"며 갈등의 이유와 후원금에 대해 해명했다.

민유라는 "지난주까지 겜린과 새로운 프로그램을 잘 맞추어 오는 동안 변화가 있었다"며 "겜린이 너무 나태해져서 지난 2개월 동안 코치님들로부터 경고를 받았고, 그때마다 겜린은 열심히 하겠다고 약속을 했지만, 2주전까지도 사전 연습 없이 링크에 들어오고 열심히 안하길래, 제가 개인적으로 겜린에게 이렇게 나태하면 이번에도 또 꼴지를 할텐데 그럴바에는 스케이트를 타지 말자고 했다"고 말했다.

또한 "부모님을 포함한 여러분들이 모여서 이러다가 또 사고가 생길 수도 있으니 겜린이 준비가 될 때까지 연습을 중단하자고 결정이 되었다"며 "그렇지만 아직 변화가 없어 며칠간 스케이팅을 안하고 있는 상태"라고 팀 해체 논란의 배경에 대해 설명했다.

민유라와 겜린 팀을 위해 모여진 후원금에 대해서는 "겜린 부모님이 시작한 것이라서 펀드는 모두 겜린 부모님이 가지고 있다"며 "어떻게 쓰여지고 있는지는 저도 알지 못하지만 그 내용을 팬들께서 궁금해하신다고 겜린에게 전달하겠다"고 전했다.

그녀는 "이외에 팬들께서 궁금하신 것을 제가 놓친 것이 있으면 말씀해 주십시요. 아는 대로 답해드리겠습니다. 감사합니다"라고 마무리했다.

앞서 겜린은 민유라 선수와 팀을 이뤄 올림픽에 출전하기 위해 2015년 귀화했다. 2018 평창동계올림픽에서 두 사람은 감동의 '아리랑' 무대를 펼치며 화제를 모았다. 또 두 사람은 2022 베이징올림픽 출전을 위한 훈련 비용 마련을 위해 크라우드 펀딩 사이트인 고펀드미닷컴을 통해 후원금을 받기도 했다.

한편 두 사람은 평창동계올림픽에서 감동적인 '아리랑' 무대를 선보이며 최종 순위 18위로 경기를 마무리한 뒤 최근까지 베이징 올림픽을 준비중이었다.

<이하 민유라 해명 전문>

안녕하세요?

많은 분들이 연락을 해주셔서 겜린이 SNS에 띄운 내용을 알게되었습니다.

저희 팬들의 말씀을 두가지로 정리해 보았습니다.

1.지난주까지 겜린과 새로운 프로그램을 잘 맞추어 오는 동안 변화가 있었습니다.

겜린이 너무 나태해져서 지난 2개월동안 코치님들로 부터 경고를 받았고,

그때마다 겜린은 열심히 하겠다고 약속을 하였지만,

지지난주까지도 pre exercise 없이 링크에 들어오고 열심히 안하길래, 제가 개인적으로 겜린에게 이렇게 tardy하게 타면 이번에도 또 꼴지를 할텐데 그럴바에는 스케이트를 타지 말자고 하였습니다.

또한 부모님을 포함한 여러분들이 모여서 이러다가 또 accident가 생길수도 있으니 겜린이 준비가 될 때까지 연습을 중단하자고 결정이 되었습니다.그렇지만 아직 변화가 없어 며칠간 스케이팅을 안하고 있는 상태입니다.

2.고펀드미 후원금: 겜린부모님이 시작한 것이라서 펀드는 모두 겜린 부모님이 가지고 있습니다.

어떻게 쓰여지고 있는지는 저도 알지 못하지만 그 내용을 팬들께서 궁금해하신다고 겜린에게 전달하겠습니다.

이외에 팬들께서 궁금하신 것을 제가 miss한것이 있으면 말씀해주십시요.아는대로 답해드리겠습니다. 감사합니다.

<이하 겜린 팀 해체 입장 전문>

It is with deep regret and sadness that I must inform you that although I was committed to representing the Republic of Korea through the 2022 Beijing Olympics, Yura has decided to end our 3-year ice dance partnership.

It has been an honor to represent the Republic of Korea in International, World, and Olympic competition, and to have become a South Korean citizen. I will always cherish my memories of the 2018 PyeongChang Olympics, especially the roar of South Korean fans filling my heart. My sincerest thanks go to all who have supported my journey as a competitive ice dancer. I hope your good wishes will continue with me through all of my future endeavors.

