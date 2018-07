‘컴백’ FT아일랜드, 미니 6집 ‘WHAT IF’ 트랙리스트 공개

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 오는 26일 컴백하는 FT아일랜드(최종훈 이홍기 이재진 송승현 최민환)가 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.

FT아일랜드의 소속사 FNC엔터테인먼트는 18일 공식 SNS를 통해 미니 6집 '왓 이프(WHAT IF)'의 트랙리스트를 공개했다.

'FT 에필로그 스케줄(FT EPILOGUE SCHEDULE)'이라는 이름으로 공개된 트랙리스트는 영화 상영시간표처럼 곡 제목과 재생시간이 표시되어 있어 눈길을 끌었다. 또 별을 배경으로 앨범의 전반적인 분위기가 드러나는 은은한 사진에 트랙리스트가 적혀있어 여름 밤 꿈을 꾸는 듯한 느낌을 전한다.

이번 미니 6집 타이틀곡 '여름밤의 꿈'은 FT아일랜드표 러브송으로, 청량하고 시원한 보컬에 리듬감 있는 밴드의 에너지가 담겨있다. 이 외에도 최종훈이 작사에 참여한 '댄스 위드 유(Dance With U)', 이홍기가 작사?작곡에 참여한 '페이드 아웃(Fade Out)' '후 아이 엠(Who I Am)' '패러다이스(Paradise)', 이재진이 작사 작곡에 참여한 '노웨어(Nowhere)' 등 멤버들이 앨범에 고루 참여해 기대감을 높였다.

한편 FT아일랜드의 새 앨범 '왓 이프'의 전곡 음원은 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

