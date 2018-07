가수 청하, 홀로 활짝 피어난 여름꽃···Blooming Blue

청하 미니 3집 '블루밍 블루' 발표

프로젝트 그룹 '아이오아이(I.O.I)' 출신 가수 청하(22)가 18일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '블루밍 블루(Blooming Blue)'를 선보인다.



청하는 2016년 신드롬을 일으킨 음악채널 엠넷의 걸그룹 육성 서바이벌 프로젝트 '프로듀스 101'을 통해 결성된 I.O.I로 인기를 누렸다. 약 1년 간 한시적으로 결성된 이 팀이 해체된 뒤 11명의 멤버 중 지난해 첫 번째로 솔로 데뷔, 주목 받았다.



소속사 MNH엔터테인먼트는 "청하의 미니 3집은 제목이 암시하듯 활짝 피어나 짙어진 푸른색처럼 더욱 성장한 청하의 자신감을 엿볼 수 있는 앨범"이라면서 "무더운 여름과 어울리는 청량감 넘치는 트랙들로 가득 채워졌다"고 소개했다.



타이틀곡 '러브 U'는 청하의 데뷔곡 '와이 돈트 유 노(Why Don't You Know)'를 작곡한 프로듀싱 팀 오레오의 작품이다. 강력한 브라스 섹션과 청량한 트로피컬 사운드를 기반으로 펼쳐지는 멜로디가 귀에 감긴다. 앨범의 테마 '블루밍'의 순간을 청각적으로 표현한 'BB', 사랑이란 감정을 입맞춤의 순간에 빗댄 '체리 키시스(Cherry Kisses)', 이별을 앞둔 애인을 마지막으로 배웅하는 차 안 감정을 담은 '드라이브', 가수 백예린이 작 곡한 '프롬 나우 온(From Now On)' 등 총 5개 트랙이 실렸다.



청하는 이날 신세계 메사홀에서 "지난 1년 동안 아등바등하고 다른 사람들에게 의지했다"면서 "모든 걸 처음 겪었으니까. 앞으로 계절이 바뀔 때마다 더욱 성장하고 싶다"고 바랐다.



청하는 이날 오후 6시 케이블채널 MBC에브리원 '주간 아이돌'에서 '러브 U' 무대를 처음 공개한다.