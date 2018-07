'가요광장' 박호산 "좋은 취지로 프로젝트 참여, 음원 수익 기부"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 배우 박호산이 가수로 변신하게 된 이유를 밝혔다.

18일 방송된 KBS 쿨FM '이수지의 가요광장'에서는 스폐셜 초대석에 배우 박호산이 출연했다.

이날 박호산이 '가요광장'에 출연한 특별한 이유가 있다. 앞서 박호산의 매니저가 '가요광장' 애청자로 사연을 보낸 적이 있었다. "'나오라는데 어떻게 하나'라고 하길래 '가자'라고 했다"며 유쾌하게 이야기했다.

박호산은 음원을 내게 된 계기에 대해 "원래 음악을 좋아한다"라며 "서핑하러 가서 만난 친구들과 좋은일 한 번 하자고 해서 시작됐다. 환경에 관련된 음원으로 취지가 좋아서 안할 이유가 없었다"고 말했다. 또한 "음원 수익은 전액 기부하기로 했다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

박호산이 참여한 '곤대장과 동네청년'은 지난달 23일 첫 번째 프로젝트이자 데뷔 앨범인 'The ACTOR'을 발매했다. 'The ACTOR'는 글로벌 캠페인 'Blue Mind Blue Life'를 슬로건으로 활동하는 아이엠어서퍼 (I am a surfer) 의 첫 번째 대중문화 프로젝트로, 박호산이 프로젝트에 앞장서 제일 먼저 스타트를 끊고 노래를 멋지게 소화했다.

'The ACTOR'첫 번째 곡 '무슨 말을 할까(feat 배우 박호산)'의 음원은 멜론을 통해 공개됐다.

olzllovely@sportschosun.com