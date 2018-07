이열치열 '화끈한' 공연… 호러 체험…

롯데월드



'더WAR' 이벤트… 삼바카니발… 호러체험 시설 오픈





롯데월드 어드벤처가 올여름 뜨거운 무더위를 시원하게 날려버릴 이벤트를 선보인다. 오는 30일부터 8월 3일까지 닷새만 진행하는 '더WAR(워)'는 낮과 밤 각각 색다른 재미와 온종일 화끈하게 즐길 수 있는 기간 한정 이벤트다.





롯데월드 더WAR(워) ‘삼바 투게더’. / 롯데월드 제공

롯데월드 더WAR(워) ‘썸머 라틴댄스 파티’.

이벤트가 진행되는 기간인 여름 극성수기 낮 동안에는 줄이 길어 지루했던 놀이기구 대기시간마저 다양한 '즐거WAR(워)' 이벤트로 꾸며진다. 대표적으로 대기 시간을 순간삭제 시켜줄 '순삭맨'이 깜짝 등장해 유쾌한 복불복 게임과 틀린그림찾기 등 재미있는 이벤트가 펼쳐진다.



밤 시간인 오후 8시 30분부터는 한 시간 동안 가든 스테이지에서는 '놀라WAR(워)' 이벤트가 준비돼 있다. 어깨가 절로 들썩이는 여름 음악과 함께 비보이의 화끈한 퍼포먼스, 흥 폭발 스트릿 댄스파티를 함께 즐길 수 있다. 열정적인 공연을 즐기다 보면 이열치열로 열대야쯤은 쉽게 이겨낼 수 있다.



롯데월드 어드벤처의 대표 여름시즌 축제 '삼바 카니발'도 온종일 파크를 들썩이게 한다. 메인 퍼레이드 '리우 삼바 카니발'에서는 수만 개의 깃털로 장식한 가지각색의 삼바 의상들이 어드벤처를 화려하게 수놓고, '썸머 라틴댄스 파티' '삼바 쉐프의 삼바! 삼바!' '삼바 투게더' 등 즐길 거리도 다양하다.



지난 13일에 오픈한 대형 호러 체험 시설 '스쿨 오브 더 데드(School of the dead)'은 한여름 간담을 서늘하게 만든다. 호기심을 품은 많은 사람이 금지구역인 폐교로 진입한다는 컨셉이다. '스쿨 오브 더 데드'는 죽은 자들의 학교를 무사히 탈출할 수 있는 강심장들을 기다리고 있다. 이용료는 5000원이며, 체험관 앞 매표소에서 별도 판매한다.



여기서 끝이 아니다. 셀프 스튜디오로 인기를 끌었던 '그럴싸진관'이 여름 시즌 축제 오픈을 기념해 새 단장을 마치고 두 번째 시즌으로 돌아온다. 숲 속 정원, 유럽 감성, 바캉스 포토존, 남미 포토존 등 신규 사진 부스에서 인생 샷을 남길 수 있다.



이밖에 7월 말까지 롯데월드 어드벤처를 알뜰하게 누릴 수 있는 우대 혜택도 기다리고 있다. 가족과 함께 시원한 여름 나들이를 계획하고 있다면 '홀리데이 인 월드(Holiday in World)' 우대가 제격이다. 부부(어른 2명)가 방문하면 6만4000원, 부모와 아이 한 명이 방문하면 8만9000원, 부모와 아이 2명이 방문하면 11만4000원 등 정가 대비 약 42% 할인된 가격에 이용 가능하다.



신규 호러 체험 시설 '스쿨 오브 더 데드'의 오픈 기념 우대도 마련했다. 교복을 입고 롯데월드 어드벤처를 방문하면 3만2000원(동반 1인까지 동일 가격)에 입장 가능하고, 신한카드 소지자라면 누구나 2만5000원(동반 3인까지 40% 할인)에 종합이용권을 구입할 수 있다. '더워(WAR)' 이벤트에 대한 자세한 내용은 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.