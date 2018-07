KARD, 'Ride on the wind' 완전체 티저 공개 "완벽 비주얼"

[스포츠조선 김영록 기자]KARD 멤버 BM, J.Seph, 전소민, 전지우 4인의 모습이 담긴 완전체 티저가 공개돼 시선을 사로잡았다.

소속사 DSP미디어는 7월 17일 오전 0시 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 KARD 멤버들의 모습이 한번에 담긴 티저 이미지를 게재했다.

공개된 티저에는 KARD 멤버 4인이 서로 기댄 채 서 있는 모습이 담겨 있다. 완벽한 비주얼과 함께 혼성 그룹만이 보여줄 수 있는 독특한 분위기를 보여주고 있다.

이번에 공개된 티저 이미지는 앨범의 동명 타이틀곡인 'Ride on the wind'를 시각적으로 형상화했다. 바람을 연상케 하는 의상과 함께, 이번 곡을 위해 준비한 멤버들의 스타일링이 담기면서 이전의 KARD와는 사뭇 달라진 비주얼을 보여주고 있다.

이미지 티저를 모두 공개한 KARD는 이후 영상을 위주로 한 프로모션에 나선다. KARD의 새 음악을 엿볼 수 있는 기회가 될 전망이다.

KARD는 오는 7월 25일 세 번째 미니앨범 'Ride on the wind'로 컴백 사실을 발표했다. 이번에 공개될 앨범의 타이틀곡 'Ride on the wind'는 제목 그대로 여름에 걸맞는 청량하면서도 KARD만의 색깔을 잘 담고 있는 곡으로, 지난해 7월 발표한 'HOLA HOLA'의 뒤를 이을 여름 필청곡이 될 전망이다.

한편 KARD는 오는 8월 19일 서울 광진구 'YES24 LIVEHALL'에서 첫 국내 콘서트인 'WILD KARD in SEOUL'을 개최한다.

lunarfly@sportschosun.com