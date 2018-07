아스트로 'Rise Up', 타이틀곡 '너잖아' 포함 트랙리스트 공개

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 아스트로의 스페셜 미니 앨범 'Rise Up(새로운 모습으로 비상·도약)'의 트랙리스트가 공개되며 국내외 팬들의 기대감을 자극 시키고 있다.

판타지오뮤직은 16일 0시 판타지오뮤직 공식 SNS를 통해 24일 발매를 앞둔 'Rise Up'의 트랙리스트를 공개했다. 트랙리스트는 보라색 하늘을 향해 날아가는 비행기를 모션그래픽으로 보여줘 더욱 눈길을 끈다.

이번 앨범의 타이틀곡인 '너잖아(Always you)'는 히트메이커 이단옆차기의 프로듀싱 아래 EastWest, YOSKE, Bull$EyE, Design88 작곡가가 작업에 참여해 완성도를 높였다. 작사에는 아스트로의 리더 진진이 직접 참여해 아스트로만의 색깔을 드러냈다.

새 앨범에는 타이틀곡을 포함해 '너의 뒤에서(By Your side)', '외친다(Call Out)', '내 곁에 있어줘(Stay With me)', 'Real Love' 총 5곡이 수록됐다. 특히 진진과 라키가 랩메이킹에 직접 참여했고, 작사에도 아스트로 멤버들이 참여해 팬들에게 특별한 감사의 마음을 전했다.

아스트로의 스페셜 미니 앨범 'Rise Up(새로운 모습으로 비상·도약)'은 '비행','항공' 컨셉으로 팬들과 함께 새로운 모습으로 비상·도약하고자 하는 아스트로의 열정을 담았다. 아스트로는 이번 앨범을 통해 소년의 모습에서 한 단계 업그레이드된 남성미를 보여줄 예정이어서 벌써부터 많은 관심을 받고 있다.

아스트로의 스페셜 미니 앨범 'Rise Up'은 오는 7월 24일 오후 6시에 주요 음원사이트를 통해 발매될 예정이다.

lunarfly@sportschosun.com