'너도 인간이니' 길구봉구, OST 오늘 발표…공승연의 서강준 향한 ♥

[스포츠조선 남재륜 기자] 남성 듀오 길구봉구가 KBS2 월화드라마 '너도 인간이니?' (극본 조정주, 연출 차영훈, 제작 너도 인간이니 문전사, 몬스터유니온) OST의 여섯번째 앨범에 합류했다.

길구봉구가 참여한 '너도 인간이니?' OST Part.6 'For The First Time'은 오늘 16일 오후 6시에 각종 음원사이트에 공개된다.

중독성 강한 멜로디가 매력적인 'For The First Time'은 초반 도입부부터 길구봉구의 감미로운 음색이 잔잔한 스트링 연주에 어우러져 곡이 진행되면서 감정이 더욱 고조된다.

극 중 "넌 로봇인데 왜 자꾸 내 맘이 아픈지 모르겠어"라는 남신Ⅲ(서강준 분)를 향한 강소봉(공승연 분)의 가슴이 저리도록 애틋한 마음을 완벽히 담아냈다.

대한민국 명품 보컬리스트들의 대거 참여로 화재가 되었던 '너도 인간이니?' OST는, 길구봉구가 Part.6 'For The First Time'으로 가세하면서 라인업에 더욱 무게감을 실어 주고 있다.

특히 이번 OST는는 '태양의 후예', '구르미 그린 달빛' 등 다수의 OST 히트작을 만든 음악감독 개미와 '그 겨울 바람이 분다' '비밀' '별에서 온 그대' 등 인기 드라마의 배경을 책임지며 히트곡을 쌓아온 작곡가 김세진이 의기투합해 완성도를 높였다.

KBS 2TV 월화드라마 '너도 인간이니?'는 인간보다 더 인간다운 인공지능 로봇(서강준 분)과 경호원 강소봉(공승연 분)이 펼치는 로맨스 드라마로 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.

