'컴백' KARD, 개인 티저 공개…업그레이드 된 외모+섹시미

[스포츠조선 조윤선 기자] KARD 멤버 BM, J.Seph, 전소민, 전지우 4인의 개인 티저가 공개 완료됐다.

소속사 DSP미디어는 7월 14일과 15일 양일간 오전 0시 공식 홈페이지와 SNS 등을 통해 멤버 4인의 'RIDE ON THE WIND' 개인 티저를 순차적으로 공개했다.

공개된 티저에는 한층 업그레이드 된 외모와 더불어, 물을 뒤집어 쓴 듯한 KARD 멤버 4인의 모습이 눈길을 사로 잡는다. BM과 J.Seph은 한층 짙어진 분위기를 품고 카메라를 응시했으며, 전소민과 전지우 역시 독특한 매력을 발산하고 있다.

특히 흰 의상과 함께 물을 사용한 네 멤버의 티저는 여름과 어울리는 KARD만의 청량함과 동시에 더욱 진해진 감성을 담아냈다는 평을 받고 있다. 이에 따라 곧 공개될 KARD의 컴백 미니앨범에 대한 기대감이 나날이 높아지고 있는 상황이다.

KARD는 오는 7월 25일 세 번째 미니 앨범 'RIDE ON THE WIND'로 컴백을 선언하면서 전 세계 팬들의 주목을 받고 있다.

이후 순차적으로 'Coming up' 티저 영상을 비롯해 공개된 트랙 리스트에는 타이틀곡명인 'Ride on the wind'에 걸맞게 바람을 형상화 한 이미지를 선보이면서 어떤 음악을 들려줄 지 궁금증을 불러일으키고 있다.

한편 KARD는 오는 7월 25일 'RIDE ON THE WIND'를 공개한다. 이후 8월 19일 첫 국내콘서트인 'WILD KARD in SEOUL'을 개최한다.

supremez@sportschosun.com