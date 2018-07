"모창 능력자 위협" ‘히든싱어5’ 홍윤화, 숨겨진 린 모창 실력 깜짝 공개

[스포츠조선 이유나 기자]'히든싱어 시즌5' 이계인, 휘성, 홍윤화, 손동운이 '린통방통' 5인방으로 이번 주 린 편에 출격한다. 이들은 특별한 인연을 공개하는가 하면 숨겨진 모창 실력을 공개했다고 전해져 관심을 증폭시키는 가운데 누구도 예상하지 못한 인물이 뜻밖의 반전 활약을 펼쳐졌다고 전해져 궁금증을 유발한다.

오는 15일 방송되는 '히든싱어 시즌5'(기획 조승욱 / 연출 김희정 / 이하 '히든싱어5')에서는 심금을 울리는 소울 보컬리스트 린 편이 공개된다.

린은 지난 2001년에 데뷔해 '…사랑했잖아…', '사랑..다 거짓말', '실화', '통화연결음', '엄마의 꿈' 등 감미롭고 애절한 음색과 누구나 공감할 수 있는 가사로 많은 이들의 감성을 자극하는 소울 보컬리스트다.

특히 린은 '시간을 거슬러', 'My Destiny', 'With You', 'LOVE' 등 다수의 드라마 OST를 통해 섬세한 가창력으로 시청자들을 극에 더욱 몰입하게 만들면서 국내는 물론 아시아의 러브콜을 받는 대한민국 대표 OST 퀸으로 거듭났다. 이에 그녀가 이번 주 '히든싱어5'의 새 원조 가수로 등장한다고 전해져 기대를 한껏 끌어올리고 있다.

이 가운데 이계인이 특유의 엉뚱 매력으로 활약을 펼칠 예정으로 전해져 웃음을 자아내는 가운데 휘성과 정인이 절친 린을 위해 지원 사격에 나섰다고 전해져 눈길을 사로잡는다.

먼저 휘성은 프로듀서로서 많은 곡 작업을 함께 했다며 "저 친구 린 아니에요"라며 자신감 충만한 모습을 보였다고 전해져 그의 활약에 대한 기대를 증폭시킨다. 정인 또한 숨은 린을 쉽게 찾을 수 있을 것 같다며 활약을 예고해 관심을 모은다.

그런가 하면 홍윤화가 숨겨진 모창 실력을 공개했다고 전해져 시선을 강탈한다. 그녀는 린의 모창 능력자들을 위협하는 실력으로 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다고 전해져 호기심을 자극한다.

'린통방통' 5인방 이계인, 휘성, 정인, 홍윤화, 손동운은 과연 어떤 활약을 펼칠지 그리고 홍윤화의 모창은 어떨지 오는 15일 방송되는 '히든싱어5'를 통해 확인할 수 있다.

한편, '히든싱어5'는 대한민국을 대표하는 가수와 그 가수의 목소리부터 창법까지 완벽하게 소화 가능한 '모창 도전자'의 노래 대결이 펼쳐지는 음악 프로그램으로 매주 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.

'히든싱어5'는 바다, 박미경, 비, 양희은, 에일리, 이소라, 자이언티 등 전국에 걸쳐 끼 많은 모창 능력자들을 공식 홈페이지와 카카오톡 플러스 친구 계정 '히든싱어5'를 통해 모집 중이다.

