에픽하이, '콘서트 관객 위한' 특별 앨범 수록곡 'OK GOOD' 공개

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 에픽하이(타블로, 미쓰라, DJ수컷)가 특별 제작 앨범 'LOST MAP 2'의 수록곡 'OK GOOD' 일부를 공개했다.

'OK GOOD' 티저 영상은 지난 12일 오후 9시 YG엔터테인먼트와 에픽하이 공식 SNS에 게재됐다. 에픽하이의 소극장 콘서트 '현재상영중' 현장에서만 판매되는 'LOST MAP 2'를 미리 만날 수 있는 영상으로, 팬들의 관심을 모으고 있다.

에픽하이는 빈티지한 영상을 통해 'OK GOOD' 전반적인 분위기를 전했다. 길거리를 거닐거나 레코드 판매점 등을 방문하는 에픽하이의 모습을 따라 '배낭 속엔 속옷 몇 일치와 공책. 몸에 걸친 게 전부지만. It's OK. It's all GOOD'이라는 가사가 흘러나오며 기대를 높였다.

'LOST MAP 2'는 지난 2009년 에픽하이 콘서트 현장에서 공개된 'LOST MAP'의 후속작이다. CD로만 제작되는 'LOST MAP 2'는 컬렉터즈 에디션 매거진 'OK GOOD'과 함께 패키지로 '현재상영중' 콘서트장에서 판매된다. 음원으로 발매되지 않는 앨범으로, 에픽하이가 관객들만을 위해 제작했다.

'LOST MAP 2'에는 'OK GOOD' 'WONDERLAND(Tablo's Word)' 'HIGHRISE(Mithra's Word)' 'ARBORETUM(DJ Tukutz feat. MYK)' 'LOVE STORY(Piano Version By Younha)' 등 총 5곡이 수록된다. 4개의 신곡과 지난해 음원차트 올킬을 기록했던 '연애소설'을 윤하가 피아노로 재해석하고 연주한 곡이 실린다.

에픽하이의 소극장 콘서트 '현재상영중' 서울 콘서트는 7월 20~22일, 27~29일 총 8회 공연으로 서강대학교 메리홀에서 개최된다. 부산 콘서트는 8월 4일과 5일 부산 소향씨어터 신한카드홀에서 진행된다.

