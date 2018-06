美 빌보드, 샤이니 정규 6집 두 번째 앨범 집중 조명

[스포츠조선 남재륜 기자] 미국 유명 매체 빌보드가 샤이니(SHINee, SM엔터테인먼트 소속) 정규 6집 두 번째 앨범 'The Story of Light' EP.2('더 스토리 오브 라이트' 에피소드.2)를 집중 조명해 화제다.

빌보드는 지난 11일(현지시간) 홈페이지를 통해 "샤이니가 활기찬 매력의 'I Want You'를 필두로 한 'The Story of Light' 두 번째 앨범을 발표하다(SHINee Release Second 'The Story of Light' Album Fronted by Vibrant 'I Want You': Watch the Music Video)"라는 제목의 기사를 게재, 새롭게 변신한 샤이니에 대한 뜨거운 관심을 다시 한번 확인시켜 주었다.

특히, 이번 타이틀 곡 'I Want You'에 대해 "에너제틱한 트로피컬 하우스 튠의 이 곡은 세련된 신스, 경쾌한 비트, 매끄럽고 활기찬 보컬이 조화롭게 어우러져 생기가 넘친다. 댄스곡임에도 불구하고 코러스를 이끄는 부드러운 피아노가 특징이며, '오 나나나'라고 최면을 거는 듯 점점 고조되는 훅이 귓가를 계속해서 맴돈다"라고 자세히 분석해 눈길을 끌었다.

더불어 뮤직비디오를 소개하며 "첫 번째 타이틀 곡 '데리러 가' 뮤직비디오에서와 같이, 이번에도 여우 캐릭터가 등장해 영상 속 샤이니를 이끄는 가이드 역할을 맡았다. '데리러 가'가 의자 위에서의 루즈하면서도 압도적인 퍼포먼스를 보여줬다면, 'I Want You'의 안무는 유쾌하고 경쾌한 동작들로 가득 차 있다"라고 설명, 신나는 분위기의 이번 퍼포먼스도 함께 주목해 이목을 집중시켰다.

또한 지난 11일 공개된 이번 앨범은 아이튠즈 종합 앨범 차트에서 이스라엘이 추가된 전 세계 26개 지역 1위를 차지했으며, 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반 차트도 1위를 기록 중이어서 샤이니의 높은 인기를 다시 한번 실감케 한다.

한편, 샤이니는 오는 14일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 15일 KBS2TV '뮤직뱅크', 16일 MBC '쇼! 음악중심', 17일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 정규 6집 두 번째 타이틀 곡 'I Want You'의 무대를 선사한다.

