미·북 정상회담을 앞두고 전 세계의 이목이 쏠리면서 김정은 북한 노동당 위원장과 도널드 트럼프 대통령의 일거수일투족에도 관심이 쏠리고 있다.

이들의 말 한마디나 사소한 몸짓에도 정치적 의미가 부여되는 만큼, 악수할 때 미소를 지을지 혹은 일부러 웃지 않는지 여부를 관찰하는 것도 체크 포인트다.



또 두 정상의 신체 조건이 워낙 큰 차이를 보이다 보니 의전 담당자들도 골머리를 앓는 것으로 전해졌다. 가령, 20㎝ 이상인 두 정상 간 키 차이다. 트럼프 대통령은 190㎝ 안팎, 김 위원장은 167㎝ 정도다. 트럼프 대통령과 대등하게 보이고 싶어 하는 김 위원장이 앉은 장면 위주로 사진촬영을 허용할 수도 있다는 관측도 나온다.



이 밖에 오·만찬 식단도 주요 관찰 대상이다. 싱가포르 전통 식단이 우선 검토되고 있을 것이란 관측이 나오고 있다. 술을 안 마시는 트럼프 대통령과 애주가인 김 위원장 사이에 어떤 음료를 배치할지도 눈여겨보는 전문가들이 많다.



그러나 그 무엇보다 미·북 정상회담의 최대 관건은 공동선언문에 담길 내용이다. 아예 공동선언문이 나오지 않을 가능성도 제기되지만, 합의문이 나온다면 큰 틀의 합의를 봤다는 점에서 이후 후속 협상에도 청신호가 켜질 수 있지만 그렇지 않다면 반대의 경우를 상정할 수 있기 때문이다.

도널드 트럼프 대통령은 대화 도중 위대하다(Great)는 표현을 자주 쓴다. 간단하면서도 상대방을 치켜세우기 가장 좋은 형용사이기 때문이다. 그는 미·북 협상 과정에서 김정은 위원장이나 비핵화 사전 협상 과정을 두고도 이 단어를 자주 쓰곤 했다. 그는 올해 3월 북한 김정은과의 정상회담을 통해 “위대한 타결을 볼 수도 있다”며 미·북 정상회담에 대한 기대를 본격적으로 드러내기 시작했다.



또한 트럼프 대통령은 중학생도 이해하기 쉬운 강렬한 단어를 자주 쓴다. 복문이 아닌 단문으로 간단 명료하게 생각을 전달하는 것도 트럼프 대통령만의 특징이다. 그의 화법이 압축적으로 드러난 것은 지난 24일 김정은 국무위원장에게 미·북 정상회담을 열지 못하겠다고 통보한 공개 서한이다.



당시 그는 “매우 슬프게도 당신(김정은)은 공개적으로 적대적인 태도와 분노를 표출했기 때문에 현 상황에서 미북 정상회담을 개최하는 것은 나에겐 매우 부적절하다고 느껴졌다 (Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, I feel it is inappropriate, at this time to have this long planned meeting)”는 한 문장으로 협상 판세를 뒤흔들었다.



어마어마한(tremendous), 승리(winning), 재앙(disaster), 대학살(carnage), 위대한(great), 완전히(total), 가짜뉴스(fake news) 등은 그가 자주 쓰는 단어들이다. 이러한 강렬한 단어를 반복해서 얘기하는 것도 트럼프 대통령만의 독특한 화법이다.



반면, 김정은 국무위원장은 ‘아까도 말씀드렸지만’, ‘잃어버린 11년’ 등의 문구를 반복적으로 사용하는 습관이 있다. 이러한 동어 반복은 미리 준비한 표현이 아니라 즉흥적인 발언으로 평가된다.



문재인 대통령과의 정상회담에서 “제가 멀리서 평양냉면을...아 멀다하면 안 되겠구나”와 같은 발언도 그의 즉흥성을 보여주는 대목이다.



또한 김정은은 남북정상회담에서 ‘허심탄회하게’ ‘진지하게’ 등 감정을 드러내는 표현을 많이 사용하며 자신의 솔직함을 강조하는 화법을 구사한다. 그는 특히 그의 할아버지나 아버지와는 달리 북한 체제의 약점을 인정하는 발언을 내놓아 이목을 끌었다. 문 대통령이 백두산에 가고 싶다고 하자, “우리 교통이 불비해서 불편을 드릴 것 같다”고 했던 게 대표적이다.

그는 또한 2017년 신년사에선 “언제나 늘 마음뿐이었고 능력이 따라서지 못하는 안타까움과 자책 속에 한 해를 보냈다”고 밝히기도 했다. 북한의 최고 지도자가 자신의 지도 실패를 인정하는 발언을 한 건 상당히 이례적이다.