[종합]방탄소년단, '인기가요' 3주 연속 1위…워너원·유빈 컴백

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 방탄소년단이 3주 연속 1위를 차지했다.

10일 방송된 SBS '인기가요'에서는 방탄소년단이 3주 연속 1위를 차지했다.

AOA '빙글뱅글', 방탄소년단 'FAKE LOVE', 볼빨간 사춘기 '여행'이 6월 둘째주 1위 후보로 올랐다.

방탄소년단은 연속 3주 1위를 차지했다. "여러분 덕분에 3주 동안 행복했다"라며 "아미 사랑해요"를 외쳤다. 이어 볼빨간 사춘기가 2위, AOA가 3위를 차지했다.

이날 워너원이 '켜줘(Light)'로 컴백했다. 워너원의 타이틀곡 '켜줘'는 팝 기반의 플럭과 기타 사운드가 돋보이는 업템포 댄스곡으로, 워너원 특유의 화려한 퍼포먼스 무대가 기대된다. '켜줘'는 어떠한 것으로도 나뉠 수 없는 너와 나의 운명적인 사랑 이야기를 다루고 있다. 이 외에도 워너원 유닛 린온미(윤지성, 하성운, 황민현)의 '영원+1' 스페셜 무대도 공개해 눈길을 끌었다.

원더걸스 해체 후 첫 솔로 앨범을 낸 유빈도 '숙녀'로 컴백했다. 타이틀곡 '숙녀(淑女)'는 원더걸스 활동 때와는 또 다른 복고적인 느낌이 가득한 시티팝 장르가 인상적인 곡이다.

유빈 외에도 온앤오프와 에이스도 동시 컴백했다. 온앤오프는 'Complete(널 만난 순간)'과 'Fly Me To The Moon' 두 곡으로, 에이스는 'Take Me Higher'로 여심을 사로잡았다.

한편 이날 '인기가요'에는 유빈, 샤이니, 방탄소년단, 워너원, 크로스진, AOA, 빅톤, 드림캐쳐, 온앤오프, 프리스틴V, 에이스(A.C.E), 사무엘, 이달의 소녀 yyxy, 더 이스트라이트, 칸 등이 출연했다.

